Ці українські прізвища вказують на приналежність до війська: перевірте своє

Цікаві факти про українські прізвища

Прізвища як офіційна назва з’являються в українських документах XIV-XV ст. Їх мали представники тодішньої суспільної верхівки. Купівля і продаж майна та інші юридичні дії потребували точності в оформленні документів. Тому до імені почали додавати прізвища.

Переважна більшість населення України здобула прізвища після того, як у 1632 році київський митрополит Петро Могила доручив священникам вести метрики народжених, одружених і померлих парафіян.

Українські прізвища мають різноманітну морфологію формування та різні джерела походження. Найпоширенішими є прізвища, утворені із суфіксами -ук, -юк та -енко, -єнко.

Найбільше в Україні жителів із прізвищем Мельник. У десятку найпоширеніших також увійшли - Шевченко, Бондаренко, Коваленко, Бойко, Ткаченко, Кравченко, Ковальчук, Коваль, Олійник.

Які прізвища вказують на приналежність до війська

Атаманенко - походить від "отаман" - це виборний ватажок військового загону у козаків.

Джур, Джура, Цюра - походять від слова "джура" - це зброєносець у козацької старшини.

Сердюк - походить від слова "сердюк" - це військове звання у Запорізькій Січі.

Курінний - походить від слова "курінь" - окрема частина війська Запорізького.

Козак, Козаченко - походить від "козак" - означає "вільна людина", житель Запоріжжя.

Компанієць - походить від слова "компанієць" - це козак легкокінного гетьманського полку.

Хорунжий - походить від слова "хорунжий" - це військове звання у Запорізькій Січі.