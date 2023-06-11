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Вот эти украинские фамилии указывают на принадлежность к войску: проверьте свое

Какие фамилии произошли от военных званий в Запорожском войске (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Украинские фамилии имеют интересную историю. Многие из них произошли от рода занятий наших предков - так и появились Ковали, Бондари, Гончари и Стельмахи. По этому же принципу возникли и фамилии от военных чинов на Запорожской Сечи.

О том, какие украинские фамилии указывают на принадлежность к войску, рассказали на странице Versus Ukraine в Instagram.

Интересные факты об украинских фамилиях

Фамилии как официальное название появляются в украинских документах XIV-XV ст. Их имели представители тогдашней общественной верхушки. Покупка и продажа имущества и другие юридические действия нуждались в точности в оформлении документов. Поэтому к имени стали прибавлять фамилии.

Подавляющее большинство населения Украины получили фамилии после того, как в 1632 году киевский митрополит Петр Могила поручил священникам вести метрики новорождённых, женатых и умерших прихожан.

Украинские фамилии имеют разную морфологию формирования и различные источники происхождения. Наиболее распространены фамилии, образованные с суффиксами -ук, -юк и -енко, -енко.

Больше всего в Украине жителей с фамилией Мельник. В десятку самых распространенных также вошли Шевченко, Бондаренко, Коваленко, Бойко, Ткаченко, Кравченко, Ковальчук, Коваль, Олейник.

Какие фамилии указывают на принадлежность к войску

Атаманенко - происходит от "отаман" - это выборный вожак военного отряда у козаков.

Джур, Джура, Цюра - произошли от слова "джура" - это оруженосец у казацкой старшины.

Сердюк - происходит от слова "сердюк" - это воинское звание в Запорожской Сечи.

Куринный - происходит от слова "куринь" - отдельная часть войска Запорожского.

Козак, Козаченко - происходит от "козак" - означает "свободный человек", житель Запорожья.

Компаниец - происходит от слова "компаниец" - это козак легкоконного гетманского полка.

Хорунжий - происходит от слова "хорунжий" - это воинское звание в Запорожской Сечи.

Ранее мы писали о том, какие украинские слова советская власть изъяла из словарей, чтобы сделать наш язык похожим на русский.

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