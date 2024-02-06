Які українські бренди мають у колекції білу сукню, як у Тейлор Свіфт (фото)

Біла сукня Тейлор Свіфт в українських брендах

Сукня Тейлор трохи нагадує весільну, адже вона біла, класична та має довгий шлейф, корсет, а також цікаве драпірування, яке робить акцент на талії. Свіфт цього разу обрала бренд Schiaparelli Couture і не прогадала, адже її образ створив справжній фурор.

До свого образу володарка титулу "Людина року" додала чорні довгі рукавчики, чокер на шию з кулоном та чорні туфлі на підборах з відкритим носком.

Оскільки сукня Співачки дійсно нагадує весільну, то не дивно, що подібні можна знайти у колекціях саме весільних суконь від українських брендах.

Тейлор Свіфт у білій сукні (фото: Getty images)

Наприклад, розберемо сукню від бренду Innocentia. Воно витончене, елегантне та має схожий розріз й драпірування на корсеті. Так само підкреслює зону декольте й ноги.

Щоправда, сукню від українського бренду можна ще прикрасити сіткою з камінцями, за бажанням.

Біла сукня, як у Тейлор Свіфт від бренду Innocentia (фото: instagram.com/lutka_boutique)

Інша схожа сукня належить бренду Ida Torez. Вона така ж довга, білосніжна, має неймовірний розріз на нозі та відкрите декольте.

Але й ця сукня має свою родзинку - сюди можна додати рукава, що знімаються та одягаються за бажанням, які доповнюють образ і роблять його більш загадковим та витонченим, адже руки вже закриті.

Біла сукня, як у Тейлор Свіфт від бренду Ida Torez (фото: instagram.com/ida_torez)

Тож, як бачимо, знайти щось дуже схоже на зірковий образ реально, варто лише знати, чи потрібно вам бути схожими на когось, навіть, якщо це Тейлор Свіфт, яка має чудовий смак та шалену популярність.

Усі три сукні мають один стиль, але при цьому відрізняються пошиттям, формою та деталями, які й грають велику роль.