Вбрання від українського дизайнера зʼявилось на обкладинці закордонного глянцю (фото)

Португальський Vogue випустив журнал з обкладинкою, де засвітився український бренд Frolov.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль фотографа Джеймі Нельсон.

Український бренд Frolov засвітився на обкладинці закордонного глянцю

Український бренд Frolov з'явився у лютневому номері португальського Vogue. Австралійська модель Седона Ледже позує для обкладинки в об’єктиві нью-йоркського фотографа Джеймі Нельсон у відвертому вбранні від українського дизайнера.

Акторка постала перед камерами у чорному прозорому бра, який задекоровано двома об’ємними бантами, що ж трендом 2024 року та незвичайного фасону спідниці, яка поєднує бікіні, прозору чорну тканину й достатньо масивний бант.

Як відомо, стилем акторки займалась Карен Ленглі. Вона доповнила образ довгими рукавичками в тон, ефектним макіяжем з акцентом на очі та зачіскою з блискітками.

На сайті українського бренду Frolov вартість бра коштує 314 доларів, а спідниця вартує 1740 доларів.

Український бренд на обкладинці португальського Vogue (фото: instagram.com/karenlevittstylist)

Варто сказати, що бенд Frolov дуже полюбляють голлівудські зірки, список тих, хто обирає його чималий. В нього входять:

Дженніфер Лопес, яка нещодавно засвітила сукню від Frolov у кліпі

Белла Хадід

Мадонна

Бейонсе.

Звісно, список набагато більший, оскільки українські бренди загалом чудово сприймаються Голлівудом, оскільки вони якісні, трендові та зроблені з душею.

Український бренд на обкладинці португальського Vogue (фото: instagram.com/ryannyc)