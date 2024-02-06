Какие украинские бренды имеют в коллекции белое платье, как у Тейлор Свифт (фото)

Белое платье Тейлор Свифт в украинских брендах

Платье Тейлор немного напоминает свадебное, ведь оно белое, классическое и имеет длинный шлейф, корсет, а также интересную драпировку, которая делает акцент на талии. Свифт на этот раз выбрала бренд Schiaparelli Couture и не угадала, ведь ее образ произвел настоящий фурор.

К своему образу обладательница титула "Человек года" добавила черные длинные рукавчики, чокер на шею с кулоном и черные туфли на каблуке с открытым носком.

Поскольку платье Певицы действительно напоминает свадебное, то не удивительно, что подобные можно найти в коллекциях именно свадебных платьев от украинских брендов.

Тейлор Свифт в белом платье (фото: Getty images)

К примеру, разберем платье от бренда Innocentia. Оно изящное, элегантное и имеет схожий разрез и драпировку на корсете. Также подчеркивает зону декольте и ноги.

Правда, платье от украинского бренда можно украсить сеткой с камнями, по желанию.

Белое платье, как у Тейлор Свифт от бренда Innocentia (фото: instagram.com/lutka_boutique)

Другое похожее платье принадлежит бренду Ida Torez. Оно так же длинное, белоснежное, имеет невероятный разрез на ноге и открытое декольте.

Но и это платье имеет свою изюминку - сюда можно добавить снимаемые и одеваемые рукава по желанию, которые дополняют образ и делают его более загадочным и изящным, ведь руки уже закрыты.

Белое платье, как у Тейлор Свифт от бренда Ida Torez (фото: instagram.com/ida_torez)

Так что, как видим, найти что-то очень похожее на звездный образ реально, стоит лишь знать, нужно ли вам походить на кого-то, даже если это Тейлор Свифт, которая имеет превосходный вкус и безумную популярность.

Все три платья имеют один стиль, но при этом отличаются пошивом, формой и деталями, которые играют большую роль.