Андре Тан випустив колекцію "Нова сторінка". Дивіться, що будуть носити модниці восени та взимку

Дизайнер Андре Тан представив нову колекцію "осінь-зима 2024/25" під назвою "Нова сторінка". І в ній кожна модниця знайде не тільки трендові ідеї, а ще й "луки", які зроблять її зіркою Pinterest.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які сенси закладено у нову колекцію Тана та як він сам коментує свою роботу.





Колекція "осінь-зима 2024/25" (фото надане преслужбою)

Колекція "Нова сторінка" - це водночас повернення до витоків Андре Тана, який ще у 2006 році запатентував напрямок smart couture, та сміливий крок уперед, де класика зустрічається з сучасною естетикою dark academia, одного з найгарячіших трендів в соцмережах TikTok, Pinterest та Instagram.

Колекція Андре Тана (фото надане пресслужбою)

"Назва прийшла до мене одразу. Абсолютно зрозуміла кожній українці асоціація осені, нового сезону (в житті та навчанні), нової сторінки життя. Разом це все символізує надію на краще майбутнє, яку плекає кожен з нас сьогодні, навіть всупереч обставинам та перепонам. Кожному з нас потрібна зараз "нова сторінка" Правда ж?" - розповів дизайнер про нову колекцію.

Модні образи від Андре Тана (фото надане преслужбою)

Кожна річ цієї колекції, від унікальної сукні-кейпу до довгого пальта з італійського кашеміру, втілює smart couture філософію Тана, яка ґрунтується на ідеї інтелектуального гламуру та поєднанні вишуканого стилю з повсякденним комфортом.

Нова колекція Андре Тана (фото надане преслужбою)

Це одяг для жінок, які не лише відчувають себе молодими та сповненими енергії, але й цінують знання та шукають нові відкриття.

Колекція "Нова сторінка" звертається до тих, хто незалежно від віку зберігає в собі університетський дух: прагнення до самовдосконалення та непохитне бажання розширювати горизонти.

Модні "луки" від Андре Тана (фото надане преслужбою)

В рамках Всеукраїнської промокампанії "Нової сторінки" спеціально для Андре Тана відомі українки: Соня Забуга, Валерія Гузема, Світлана Павелецька та Ольга Руднєва - ексклюзивно ділитимуться книжками, які змінили їхнє життя та які вони радять прочитати кожному.

Що буде в тренді цієї осені (фото надане преслужбою)