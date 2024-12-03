Які сукні носити взимку: прості та стильні варіанти

Зима - не привід відмовлятися від стильних суконь і обирати лише теплі светри та штани. Навпаки, сукні можуть стати чудовим вибором для холодної пори року, якщо правильно підібрати їх за матеріалом, фасоном і стилем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які моделі ідеально поєднують комфорт і елегантність, щоб ви залишалися модними навіть у морозні дні.

Сукня-светр

Сукня-светр, довжиною до підлоги, - це універсальний вибір, який поєднує комфорт і стиль. Такий одяг ідеально підходить для різних ситуацій, адже його легко адаптувати під будь-який образ чи подію.

Сукня-светр (фото: instagram.com/na_dvori)

Оверсайз

Любите почуватися комфортно у затишному одязі? Тоді зверність увагу на довге оверсайз-плаття з теплого трикотажу. Воно огорне вас, створюючи відчуття затишку, наче в коконі, що інколи так необхідно. Щоб уникнути вигляду безформного балахона, обирайте моделі з легким акцентом на талії - цей нюанс значно покращить ваш образ.

Оверсайз (фото: instagram.com/by_me_xl)

У косичку

Якщо у вашому гардеробі є високі замшеві чоботи (а краще, якщо вони активно використовуються!), обов’язково підберіть до них в’язану сукню до коліна. Такий дует створить стильний і гармонійний образ, в якому взуття точно не залишиться без уваги. Цей варіант однаково добре пасуватиме як дівчатам невисокого зросту, так і високим модницям.

Сукня у косичку (фото: instagram.com/stasia_brilliant_shop)

Вельветовий сарафан

В гардеробі багато хто має трикотажні сукні, але вельветовий сарафан зустрічається рідше - і зовсім дарма! Поєднуйте його з теплим вовняним джемпером, щоб залишатися в затишку навіть у холодну погоду, і доповніть образ щільними колготками.

Такий стиль виглядає водночас мило та невимушено. Можливо, саме таке вбрання зробить зиму приємнішою, а очікування весни легшим - гармонійний і симпатичний образ точно додасть настрою.

Вельветовий сарафан (фото: instagram.com/stasia_brilliant_shop)