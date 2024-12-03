Какие платья носить зимой: простые и стильные варианты

Зима - не повод отказываться от стильных платьев и выбирать только теплые свитера и брюки. Наоборот, платья могут стать отличным выбором для холодного времени года, если правильно подобрать их по материалу, фасону и стилю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие модели идеально сочетают комфорт и элегантность, чтобы вы оставались модными даже в морозные дни.

Платье-свитер

Платье-свитер, длиной в пол, - это универсальный выбор, который сочетает комфорт и стиль. Такая одежда идеально подходит для разных ситуаций, ведь ее легко адаптировать под любой образ или событие.

Платье-свитер (фото: instagram.com/na_dvori)

Оверсайз

Любите чувствовать себя комфортно в уютной одежде? Тогда обратите внимание на длинное оверсайз-платье из теплого трикотажа. Оно окутает вас, создавая ощущение уюта, как в коконе, что иногда так необходимо. Чтобы избежать вида бесформенного балахона, выбирайте модели с легким акцентом на талии - этот нюанс значительно улучшит ваш образ.

Оверсайз (фото: instagram.com/by_me_xl)

В косичку

Если в вашем гардеробе есть высокие замшевые сапоги (а лучше, если они активно используются!), обязательно подберите к ним вязаное платье до колена. Такой дуэт создаст стильный и гармоничный образ, в котором обувь точно не останется без внимания. Этот вариант одинаково хорошо подойдет как девушкам невысокого роста, так и высоким модницам.

Платье в косичку (фото: instagram.com/stasia_brilliant_shop​​)

Вельветовый сарафан

В гардеробе у многих есть трикотажные платья, но вельветовый сарафан встречается реже - и совершенно зря! Сочетайте его с теплым шерстяным джемпером, чтобы оставаться в уюте даже в холодную погоду, и дополните образ плотными колготками.

Такой стиль выглядит одновременно мило и непринужденно. Возможно, именно такой наряд сделает зиму приятнее, а ожидание весны легче - гармоничный и симпатичный образ точно добавит настроения.

Вельветовый сарафан (фото: instagram.com/stasia_brilliant_shop​​)