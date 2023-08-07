Які стипендії отримуватимуть студенти у 2023 році: кому дадуть 800, а кому понад 4000 гривень

Студенти українських навчальних закладів мають право на стипендію. Однак отримувати її можуть не всі учні, а лише ті, хто навчатиметься на бюджеті та має гарні оцінки.

Це приблизно 40-45% загальної кількості осіб на курсі. А ще є соціальні, академічні, президентські стипендії, які сплачують певним групам студентів.