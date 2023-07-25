Навчання буде дорожчим. В Україні стрімко росте вартість за вищу освіту: які ціни на 2023 рік

Освіта - це ще одна сфера, яку помітно зачепила повномасштабна війна. Школярі та студенти майже півтора року вчилися дистанційно, від чого якість освіти погіршилася. Разом із тим економічна нестабільність вплинула на вартість контрактного навчання в різних університетах.

Скільки тепер коштує здобуття вищої освіти в Україні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як змінилися ціни за рік

За даними Держстату, вартість за вищу освіту в Україні у 2022 році зросла на 7,2%. Тобто якщо річний контракт у ВНЗ коштує 25 000 гривень, то тепер він подорожчав до 26 800 гривень.

Однак потрібно зазначити, що ці показники змінюються від одного навчального закладу до іншого, тому не є правдивими для всіх. Аналітики стверджують, що в середньому зростання відбулося на 10-20%.

Скільки зараз коштує навчання за контрактом

Для аналізу візьмемо найпоширеніші спеціальності в найпопулярніших ВНЗ України.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ціни на філологічні спеціальності варіюються від 39 900 до 52 100 гривень за навчальний рік. Найдешевше коштує поглиблено вивчати українську мову та літературу. Економічний напрямок коштує від 42 000 до 70 000 гривень; маркетинг - 50 000 гривень; право - 62 000 гривень. Комп'ютерні науки коливаються в межах 30-40 000 гривень.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчання на економічному факультеті буде коштувати студенту 30 180 гривень і 34 485, якщо вивчати міжнародну економіку. Комп'ютерні технології можна вивчати за щонайменше 28 607 гривень на рік, а максимальна сума становить 46 289 гривень. Ціни на філологію варіюються від 36 336 до 42 587 гривень на рік. Спеціальність права є найдорожчою в ЛНУ - 46 289 гривень.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

У цьому ВНЗ ціни помітно нижчі за попередні університети. Так, наприклад, вартість за "контракт" на філології починається з 20 740 гривень і підвищується до 25 550. Економічні спеціальності також коштують 25 550 гривень незалежно від напрямку. До речі, такі самі ціни й на право, і на маркетинг.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У "Могилянці" рік навчання на факультеті права коштує 85 000 гривень. Мінімальна ціна на спеціальності "Інформаційні технології" становить 70 000 гривень, а максимальна - 100 000 на рік. Філологічні науки стартують із 47 000 та закінчуються 63 000 гривень на рік.

У "Києво-Могилянській академії" найдорожче навчання в Києві (скриншот: Styler)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

​​​​​​​За навчання на філології доведеться віддати від 43 900 гривень на рік. Економічні спеціальності та маркетинг "коштують" 39 900 гривень. Вартість навчання на юридичному факультеті становить 44 900 гривень за навчальний рік. А інформаційні технології тримаються в межах 39-44 000 гривень.