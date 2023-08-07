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Какие стипендии будут получать студенты в 2023 году: кому дадут 800, а кому больше 4000 гривен

Размеры стипендий в 2023 году (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Студенты украинских образовательных учреждений имеют право на стипендию. Однако получать ее могут не все учащиеся, а только те, кто учиться на бюджете и имеет хорошие оценки.

Это приблизительно 40-45% от общего количества человек на курсе. А еще есть социальные, академические, президентские стипендии, которые выплачивают определенным группам студентов.

Какие стипендии будут у студентов в 2023 году - читайте в материале Styler.

Стипендии учеников профессионального (профессионально-технического) образования

Ординарная (обычная) академическая стипендия - 1250 гривен/в месяц

Именная и академическая стипендия, основанная Кабмином - 2500 гривен/в месяц

Академическая стипендия Президента Украины - 2750 гривен/в месяц

Социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4250 гривен/в месяц

Социальная стипендия для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4026 гривен/в месяц

Социальная стипендия для других получателей социальных стипендий - 450 гривен/в месяц

Стипендии студентов учреждений профессионального высшего образования

Ординарная (обычная) академическая стипендия - 1510 гривен/в месяц

Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в обучении - 2198 гривен/в месяц

Ординарная (обычная) академическая стипендия для лиц, получающих образования по специальностям, определенным в Перечне - 1930 гривен/в месяц

Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в обучении, получающие образование по специальностям, определенным в Перечне - 2809 гривен/в месяц

Именная и академическая стипендии, учрежденные Кабмином - 3020 гривен/в месяц

Академическая стипендия Президента Украины - 3320 гривен/в месяц

Социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4250 гривен/в месяц

Социальная стипендия для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4026 гривен/в месяц

Социальная стипендия для других получателей социальных стипендий - 890 гривен/в месяц

Социальная стипендия Верховной Рады - определяется с учетом размера социальной стипендии, установленной для соответствующей категории, увеличенной на 50%

Стипендия студентов заведений высшего образования

Ординарная (обычная) академическая стипендия - 2000 гривен/в месяц

Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в обучении - 2910 гривен/в месяц

Ординарная (обычная) академическая стипендия для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 2550 гривен/в месяц

Академическая стипендия в повышенном размере за особые успехи в обучении для лиц, получающих образование по специальностям, определенным в Перечне - 3711 гривен/в месяц

Именная и академическая стипендии, учрежденные Кабмином - 4000 гривен/в месяц

Именная академическая стипендия Верховной Рады - 4400 гривен/в месяц

Академическая стипендия Президента Украины - 4400 гривен/в месяц

Социальная стипендия для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4250 гривен/в месяц

Социальная стипендия для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - 4026 гривен/в месяц

Социальная стипендия для других получателей социальных стипендий - 1180 гривен/в месяц

Социальная стипендия Верховной Рады - определяется с учетом размера социальной стипендии, установленной для соответствующей категории, увеличенной на 50%.

Важное о стипендиях

Студентам первого курса стипендию начисляют по результатам ВНО (НМТ) и ее размер обычно минимальный. После зимней сессии размеры стипендии могут пересмотреть и ее размер будет зависеть от среднего балла, полученного по результатам сдачи экзаменов.

Если студент имеет право на назначение нескольких академических стипендий, то начисление будет только одной и самого большого размера.

Для начисления стипендии студентам используется специальный рейтинг. Если у учащегося количество баллов меньше предела неудовлетворительного обучения или есть академическая задолженность, он в рейтинг не попадает.

Ранее мы рассказывали о том, в каких областях студентам придется учиться онлайн в следующем учебном году.

А также мы писали, сколько стоит обучение в университетах Украины в 2023 году.

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