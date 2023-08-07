Какие стипендии будут получать студенты в 2023 году: кому дадут 800, а кому больше 4000 гривен

Студенты украинских образовательных учреждений имеют право на стипендию. Однако получать ее могут не все учащиеся, а только те, кто учиться на бюджете и имеет хорошие оценки.

Это приблизительно 40-45% от общего количества человек на курсе. А еще есть социальные, академические, президентские стипендии, которые выплачивают определенным группам студентов.