Які спідниці будуть в тренді цієї осені: фото стильних варіантів
З початком холодної пори більшість дістає об'ємні светри та улюблені джинси. Однак, осінь - це не привід забувати про сукні та спідниці. Варто знати, яким моделям спідниць надати перевагу у цьому сезоні.
Про це повідомила стиліст Наталія Москаленко в Instagram.
Які спідниці будуть в моді
Стиліст розповіла, що довжина максі стала однією з трендових вже декілька сезонів назад. Така модель є відображенням стилістики 90-х років.
Восени такі спідниці дуже практичні, адже під них можна одягти щільні панчохи, або навіть легінси і не мерзнути.
За словами експерта, у цьому сезоні осені будуть в моді максі на різні смаки.
Пряма з вовни
Носіть такі спідниці у складі костюма в прохолодну погоду, або ж міксуйте з елементами інших стилів (топами, светрами, блузами), такий варіант дуже сміливий та виглядає стильно.
Яка спідниця буде в моді цієї осені (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Шовкова в золотистому кольорі
Спідниці з шовку дуже легко вписати в різні стилі. Комбінуйте їх із лляними сорочками та додавайте стримані жакети.
Такі моделі виглядають сучасно, тому багато кому до вподоби.
Шовкова спідниця (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Спідниця-тюльпан
До такої спідниці чудово підійдуть високі чоботи, туфлі на підборах, кросівки чи балетки. Також така модель може виглядає дуже оригінально та стильно.
Спідниця-тюльпан (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Шкіряна трапеція
Шкіряні спідниці чудово підходять для осіннього гардероба, оскільки вони додають образу структурності й водночас захищають від холоду. Вони чудово поєднуються з теплими светрами та кардиганами.
Шкіряна спідниця (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
В складку з деніму
Джинси - найбільш універсальна та практична річ, яка дозволяє з легкістю розв`язати проблему "немає чого одягнути". Вона вдало поєднується практично з будь-яким верхом та абсолютно різним взуттям.
Спідниця з деніму (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Раніше ми повідомляли, яке взуття буде в тренді цієї осені.
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