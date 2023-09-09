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Трендове взуття осені: стиліст показала, на що варто звернути увагу цього сезону

Субота 09 вересня 2023 14:10
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Трендове взуття осені: стиліст показала, на що варто звернути увагу цього сезону Які взуття на осінь буде модним цього сезону (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Стильне взуття - важливий пункт у списку покупок напередодні кожного нового сезону, адже без нього неможливо уявити жоден закінчений образ. Тому варто звернути увагу на стильні моделі, які зовсім скоро будуть в моді.

Які черевики, чоботи та туфлі опинилися у трендах цієї осені, повідомила стилістка Ганна Ляшенко в Instagram.

Стилістка каже, що взуття може стати завершальною частиною образу, доповнивши його або додавши стильний акцент. Стилістка радить придивлятися до деталей на взутті цього сезону. Особливо популярні платформа, колір, блиск і відкритий носок.

Mery Jane та балетки

Експерт розповіла, якщо хочеться додати в образ акцент, вибирайте варіанти з камінням, блискітками, металевими елементами.

Трендове взуття осені: стиліст показала, на що варто звернути увагу цього сезонуСтильне взуття на осінь (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Лофери

Модними у цьому сезоні також будуть лофери у класичному вигляді, на тонкій підошві у чоловічому стилі. Також з чоловічого гардероба актуальні дербі, оксфорди та броги.

Трендове взуття осені: стиліст показала, на що варто звернути увагу цього сезонуЛофери будуть в моді в 2023 році (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Ботфорти

Високі чоботи мають висоту до середини стегна та вище та щільні по нозі. Традиційна модель для осінньої пори.

Трендове взуття осені: стиліст показала, на що варто звернути увагу цього сезону

Ботфорти будуть в моді 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Чоботи з широкими напусками

Стиліст каже, що це одночасно стильний і практичний варіант. Таке взуття дуже оригінальне та може сподобатись не всім.

Також варто звернути увагу на взуття з хутром. Вже багато брендів показали подібне взуття у своїх колекціях.

Трендове взуття осені: стиліст показала, на що варто звернути увагу цього сезону

Модне взуття на осінь 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

"Домашній стиль"

Якщо шукаєте зручність, то зверніть увагу на біркенштоки, мюлі, клоги. У комбінації зі шкарпетками вийде теплий та затишний образ.

Трендове взуття осені: стиліст показала, на що варто звернути увагу цього сезонуМодне взуття на осінь 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Чоботи в стилі 90-х

Такі моделі зазвичай із щільним верхом, прилеглим до ноги, а також чоботи у вигляді панчохи і шкарпеток із тонкої шкіри, текстилю та сітки.

Трендове взуття осені: стиліст показала, на що варто звернути увагу цього сезону

Яке взуття буде модним у 2023 (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Кросівки

Таке взуття в стилі ретро і "нормкор" особливо популярне серед молоді. Це мабуть, один із найпрактичніших трендів сезону.

Трендове взуття осені: стиліст показала, на що варто звернути увагу цього сезонуЯкі кросівки обрати на осінь (фото: instagram.com/lyashenko_hanna)

Раніше Андре Тан показував ідеї стильних образів на осінь, які точно сподобаються усім.

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