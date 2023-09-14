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Какие юбки будут в тренде этой осенью: фото стильных вариантов

Четверг 14 сентября 2023 19:03
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Какие юбки будут в тренде этой осенью: фото стильных вариантов Какие юбки будут в тренде этой осенью (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

С началом холодного времени большинство достает объемные свитера и любимые джинсы. Однако осень - это не повод забывать о платьях и юбках. Стоит знать, каким моделям юбок отдать предпочтение в этом сезоне.

Об этом сообщила стилист Наталья Москаленко в Instagram.

Какие юбки будут в моде

Стилист рассказала, что длина макси стала одной из трендовых уже несколько сезонов назад. Такая модель представляет собой отражение стилистики 90-х годов.

Осенью такие юбки очень практичны, ведь под них можно одеть плотные чулки, или даже леггинсы и не мерзнуть.

По словам эксперта, в этом сезоне осени будут в моде макси на разные вкусы.

Прямая из шерсти

Носите такие юбки в составе костюма в прохладную погоду или сочетайте с элементами других стилей (топами, свитерами, блузами), такой вариант очень смелый и выглядит стильно.

Какие юбки будут в тренде этой осенью: фото стильных вариантовКакая юбка будет в моде этой осенью (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Шелковая в золотистом цвете

Юбки из шелка очень легко вписать в разные стили. Комбинируйте их со льняными рубашками и добавляйте сдержанные жакеты.

Такие модели выглядят современно, поэтому многим нравится.

Какие юбки будут в тренде этой осенью: фото стильных вариантовШелковая юбка (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Юбка-тюльпан

К такой юбке отлично подойдут высокие сапоги, туфли на каблуке, кроссовки или балетки. Также такая модель может смотреться очень оригинально и стильно.

Какие юбки будут в тренде этой осенью: фото стильных вариантовЮбка-тюльпан (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Кожаная трапеция

Кожаные юбки отлично подходят для осеннего гардероба, поскольку они придают образу структурности и одновременно защищают от холода. Они отлично сочетаются с теплыми свитерами и кардиганами.

Какие юбки будут в тренде этой осенью: фото стильных вариантовКожаная юбка (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

В складку из денима

Джинсы - наиболее универсальная и практичная вещь, которая позволяет с легкостью решить проблему "нечего одеть". Она удачно сочетается практически с любым верхом и совершенно разной обувью.

Какие юбки будут в тренде этой осенью: фото стильных вариантов
Юбка из денима (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

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