Какие юбки будут в тренде этой осенью: фото стильных вариантов
С началом холодного времени большинство достает объемные свитера и любимые джинсы. Однако осень - это не повод забывать о платьях и юбках. Стоит знать, каким моделям юбок отдать предпочтение в этом сезоне.
Об этом сообщила стилист Наталья Москаленко в Instagram.
Какие юбки будут в моде
Стилист рассказала, что длина макси стала одной из трендовых уже несколько сезонов назад. Такая модель представляет собой отражение стилистики 90-х годов.
Осенью такие юбки очень практичны, ведь под них можно одеть плотные чулки, или даже леггинсы и не мерзнуть.
По словам эксперта, в этом сезоне осени будут в моде макси на разные вкусы.
Прямая из шерсти
Носите такие юбки в составе костюма в прохладную погоду или сочетайте с элементами других стилей (топами, свитерами, блузами), такой вариант очень смелый и выглядит стильно.
Какая юбка будет в моде этой осенью (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Шелковая в золотистом цвете
Юбки из шелка очень легко вписать в разные стили. Комбинируйте их со льняными рубашками и добавляйте сдержанные жакеты.
Такие модели выглядят современно, поэтому многим нравится.
Шелковая юбка (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Юбка-тюльпан
К такой юбке отлично подойдут высокие сапоги, туфли на каблуке, кроссовки или балетки. Также такая модель может смотреться очень оригинально и стильно.
Юбка-тюльпан (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Кожаная трапеция
Кожаные юбки отлично подходят для осеннего гардероба, поскольку они придают образу структурности и одновременно защищают от холода. Они отлично сочетаются с теплыми свитерами и кардиганами.
Кожаная юбка (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
В складку из денима
Джинсы - наиболее универсальная и практичная вещь, которая позволяет с легкостью решить проблему "нечего одеть". Она удачно сочетается практически с любым верхом и совершенно разной обувью.
Юбка из денима (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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