Будьте в тренді! Три найкрасивіші стрижки на осінь 2023, які захоче мати кожна модниця (фото)

Багато жінок до початку нового сезону змінюють свій образ. Для любительок експериментів варто задуматись над новою стрижкою на осінь, тим паче, що цьогоріч у тренді аж три варіанти, які личитимуть практично усім.

Про те, які стрижку варто вибрати на цьогорічну осінь, читайте у матеріалі нижче.

Стрижка Hush

Стилісти запевняють, що саме ця стрижка буде на піку моди цієї осені. Вона уже стала мегапопулярною у США та Великій Британії. Hush - це м’яка багатошарова стрижка, яка добре поєднується з тонким чубчиком або, принаймні, коротшими шарами волосся, що обрамляють обличчя.

Безумовною перевагою її є те, що волосся природним чином отримує об'єм, а це дозволяє практично обходитися без укладки. А ще - вона підходить для більшості типів волосся, і її фактично можна адаптувати до будь-якої форми обличчя.

Стрижка Hush підходить фактично під будь-який типаж (скриншот)

Міксі

Не новинкою сезону, але однозначно фаворитом залишиться стрижка Міксі. Вона передбачає перехід від зовсім короткого волосся спереду і на маківці, до довшого на потилиці. При цьому перехід має бути плавним, а задні пасма - не надто довгими.

Ця стрижка дуже добре поєднується із чубчиком. З ним стилісти радять експериментувати - можна його зробити рваним, коротким або середньої довжини. Філіровані пасма надають образу свіжості і полегшують укладання - знадобиться лише трішки гелю чи пінки, щоб зафіксувати її контури.

Міксі поєднує у собі елементи двох стрижок - маллет і піксі (скриншот)

Боб з рівним зрізом

Ця стрижка тримається у трендах ще з початку 2023 року і не послабить своїх позицій цієї осені. Боб з рівним зрізом - універсальний варіант, додає об'єму волоссю і робить образ стильним.

При цьому варіанті стрижки довжина волосся має бути однієї довжини й сягати середини. Класичний Боб повинен бути без чубчика, але якщо вам без нього ніяк - то робіть його рівним.

Боб з рівним зрізом найкраще носити без чубчика (скриншот)