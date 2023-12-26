Які сімейні питання піднімаються у фільмі "Сам удома"

Певно, кожен щороку напередодні Нового року передивляється "Сам удома". Але не всі помічали, наскільки глибокі сімейні питання він розкриває.

Про те, як цей фільм демонструє сімейні проблеми, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал в Instagram Pleso.

Чому історія "Сам удома" захоплює

Кевін, як і всі діти, має загострене мислення. Йому здається, що саме бажання, висловлене після несправедливого рішення мами, стало причиною зникнення всієї родини. Про це варто пам'ятати всім - що б не сталося в сім'ї, діти пер за все беруть провину на себе.

Але таке мислення має інший полюс - впевненість у своїй всемогутності, що дозволяє Кевіну активно продуктивно діяти. На жаль, така особливість мислення має і темну сторону - діти можуть пробувати робити ризиковані вчинки, й не просити допомоги в складних ситуаціях.

Кевін вимушено дорослішав завдяки складнощам, набував нових знань. У цій ситуації хлопець проявив зібраність, кмітливість, хитрість, винахідливість, передбачливість. Несподівано для себе він відчув у своєму серці глибоку любов до своєї родини, свого дому і став його відданим захисником.

Які сімейні проблеми розкриває фільм Сам удома (фото: Кіноріум)

Система сімейних цінностей родини Кевіна

Поїздка - це завжди великий стрес, особливо для багатодітної родини. І ми бачимо, як дорослі замість того, щоб домовитись між собою про розподіл обов'язків, перекладають власну відповідальність на дітей. Це непомірна відповідальність для них. Подібні ситуації на регулярній основі можуть бути причиною тривожних розладів.

Які сімейні проблеми розкриває фільм Сам удома (фото: Кіноріум)

Батьки не є чутливими до потреб своїх дітей

Комфорт родичів для них важливіший за комфорт власних дітей (це ми бачимо з епізоду про нічний енурез двоюрідного брата Кевіна) Вони не намагаються налагодити стосунки між старшим та молодшими дітьми. Діти порушують кордони один одного, хоча це обов'язок батьків - захищати дітей один від одного, сприяти формуванню поваги та любові між ними.

Для батьків Кевіна є прийнятним, що їх дитину дядько називає паршивцем, що є абсолютним приниженням. На прохання Кевіна до мами захистити його від знущань, мама займається газлайтингом, звинувачуючи його в тому, що до нього погано ставляться.

Замість того, щоб проявити чутливість, поговорити, з'ясувати причини, батькам зокрема мамі, набагато легше було закрити дитину на горищі, хоча Кевін прямо каже, що йому там страшно.

Чи після всього вищеперерахованого ви здивовані в тому, що дитина хотіла, щоб родина зникла? Таке ставлення формує багато негативних переконань про себе та людей загалом, травмує.