Какие семейные вопросы поднимаются в фильме "Один дома"

Наверное, каждый год в канун Нового года пересматривается "Один дома". Но не все замечали, как глубоки семейные вопросы он раскрывает.

О том, как этот фильм демонстрирует семейные проблемы, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал в Instagram Pleso.

Почему история "Один дома" увлекает

Кевин, как и все дети, имеет обостренное мышление. Ему кажется, что самое желание, высказанное после несправедливого решения мамы, стало причиной исчезновения всей семьи. Об этом стоит помнить всем - что бы ни произошло в семье, дети прежде всего берут вину на себя.

Но такое мышление имеет другой полюс - уверенность в своем всемогуществе, позволяющем Кевину активно продуктивно действовать. К сожалению, такая особенность мышления имеет и темную сторону - дети могут пробовать совершать рискованные поступки, и не просить помощи в сложных ситуациях.

Кевин вынужденно взрослел благодаря сложностям, приобретал новые знания. В этой ситуации парень проявил собранность, смекалку, хитрость, изобретательность, предусмотрительность. Неожиданно для себя он почувствовал в своем сердце глубокую любовь к своей семье, своему дому и стал его преданным защитником.

Какие семейные проблемы раскрывает фильм Сам дома (фото: Кинориум)

Система семейных ценностей семьи Кевина

Поездка - это всегда большой стресс, особенно для многодетной семьи. И мы видим, как взрослые вместо того, чтобы договориться между собой о распределении обязанностей, переводят свою ответственность на детей. Это непомерная ответственность для них. Подобные ситуации на регулярной основе могут являться причиной тревожных расстройств.

Какие семейные проблемы раскрывает фильм Сам дома (фото: Кинориум)

Родители не чувствительны к потребностям своих детей

Комфорт родственников для них важнее комфорта собственных детей (это мы видим из эпизода о ночном энурезе двоюродного брата Кевина) Они не пытаются наладить отношения между старшими и младшими детьми. Дети нарушают границы друг друга, хотя это обязанность родителей - защищать детей друг от друга, способствовать формированию уважения и любви между ними.

Для родителей Кевина приемлемо, что их ребенка дядя называет паршивцем, что является абсолютным унижением. По просьбе Кевина к маме оградить его от издевательств, мама занимается газлайтингом, обвиняя его в том, что к нему плохо относятся.

Вместо того чтобы проявить чувствительность, поговорить, выяснить причины, родителям в частности маме, гораздо легче было закрыть ребенка на чердаке, хотя Кевин прямо говорит, что ему там страшно.

Или после всего вышеперечисленного вы удивлены в том, что ребенок хотел, чтобы семья исчезла? Такое отношение формирует много негативных убеждений о себе и людях в целом, травмирует.