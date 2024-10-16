Які речі треба прати частіше, а яким, навпаки, це дуже шкодить

Чи замислювалися ви коли-небудь, як часто насправді слід прати одяг і побутові текстильні вироби? Досить часто ми переоцінюємо необхідність прання деяких речей, а інші, навпаки, забуваємо вчасно освіжити.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які речі ми занадто часто перемо, а які - забуваємо прати вчасно.
Халати, навіть ті, що ви одягаєте після ванни, слід прати після 3-4 використань. Це дозволяє запобігти накопиченню вологи та бактерій, що можуть сприяти появі неприємного запаху.
Піжаму ж, якщо ви спите в ній кілька ночей поспіль, варто прати після кожних трьох ночей використання. Якщо ж ви приймаєте душ перед сном, то можна прати її раз на тиждень.
Опитування показують, що багато жінок перуть бюстгальтери не частіше одного разу на два тижні. Це нормальна практика, якщо у вас є кілька комплектів, і ви чергуєте їх. Такий підхід дозволяє уникнути деформації тканини та продовжити життя виробам.
Але якщо йдеться про спортивні топи або купальники, тут вибору немає: їх слід прати після кожного використання через інтенсивне потовиділення та контакт з хлорованою водою.
Тюль потребує прання не рідше ніж раз на пів року, оскільки він накопичує пил, що потрапляє з вулиці через вікна. Штори ж можна прати рідше - двічі-тричі на рік.
Щоб уникнути частого прання, можна регулярно пилососити їх, щоб не давати пиловим кліщам та іншим мікроорганізмам накопичуватися у тканині.
Легінси варто прати частіше через їх тісний контакт зі шкірою та здатність вбирати піт. Якщо ви носите їх щодня, то слід прати після 2-3 носок, а після інтенсивних тренувань - відразу.
Джинси, навпаки, потребують менш частого прання. Постійне прання деформує тканину і призводить до втрати кольору. Оптимальний варіант - прати їх тільки в разі явних забруднень, причому краще це робити в холодній воді, вивернувши їх навиворіт.
Куртки і пальта часто пропускають у планах прання через те, що їх не носять на голе тіло. Однак не слід забувати, що на них осідає вуличний пил і бруд. Куртки варто прати приблизно 3-5 разів за сезон, аби зберегти їхній свіжий вигляд та уникнути неприємних запахів.
Що стосується пальт, особливо з делікатних тканин, їх можна чистити рідше, використовуючи засоби для ручного догляду. Найкраще уникати частого машинного прання, оскільки це може пошкодити структуру тканини.
Килимки, особливо у ванних кімнатах, швидко накопичують вологу та бактерії. Щоб запобігти утворенню плісняви та шкідливих мікроорганізмів, рекомендується прати їх не рідше одного разу на тиждень.
Щодо рушників, їх варто міняти після 3-4 використань. Для зменшення частоти прання можна мати два рушники на чергування, аби кожен з них встигав висохнути, інакше тканина може втратити колір та свіжість.
Літні кепки потребують частішого догляду, оскільки вони часто піддаються впливу поту. Їх бажано прати вручну в прохолодній воді 3-5 разів за сезон, щоб не пошкодити козирок.
Зимові шапки можна прати рідше, приблизно раз на два місяці, але не забувайте уважно читати інструкції з догляду на етикетках. Правильний догляд допоможе зберегти якість матеріалів та колір ваших головних уборів.
Часто ми забуваємо про важливість регулярної зміни постільної білизни. Її потрібно прати хоча б раз на 10 днів, оскільки на ній накопичуються мікроорганізми, клітини шкіри та бактерії.
Наволочки, які контактують з обличчям, слід прати ще частіше - вони можуть стати причиною подразнень шкіри або навіть акне. Це допоможе зберегти не тільки свіжість ліжка, але й здоров'я шкіри.
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