Какие вещи нужно стирать чаще, а каким, наоборот, это очень вредит

Как часто нужно стирать халаты и пижамы

Халаты, даже одеваемые после ванны, следует стирать после 3-4 использований. Это позволяет предотвратить накопление влаги и бактерий, способствующих появлению неприятного запаха.

Пижаму же, если вы спите в ней несколько ночей подряд, следует стирать после каждых трех ночей использования. Если вы принимаете душ перед сном, то можно стирать ее раз в неделю.

Как часто нужно стирать бюстгальтеры, спортивные топы и купальники

Опросы показывают, что многие женщины стирают бюстгальтеры не чаще одного раза в две недели. Это нормальная практика, если у вас есть несколько комплектов, и вы меняете их. Такой подход позволяет избежать деформации ткани и продлить жизнь изделиям.

Но если речь идет о спортивных топах или купальниках, здесь выбора нет: их следует стирать после каждого использования из-за интенсивного потоотделения и контакта с хлорированной водой.

Спортивное нижнее белье следует стирать после каждого использования (фото: Freepik.com)

Как часто нужно стирать тюль и шторы

Тюль нуждается в стирке не реже одного раза в полгода, поскольку она накапливает пыль, попадающую с улицы через окна. Шторы же можно стирать реже - два-три раза в год.

Чтобы избежать частой стирки, можно регулярно пылесосить их, чтобы не давать пылевым клещам и другим микроорганизмам накапливаться в ткани.

Как часто нужно стирать джинсы и леггинсы

Леггинсы следует стирать чаще из-за их тесного контакта с кожей и способности впитывать пот. Если вы носите их каждый день, то следует стирать после 2-3 носок, а после интенсивных тренировок - сразу.

Джинсы, напротив, нуждаются в менее частой стирке. Постоянная стирка деформирует ткань и приводит к потере цвета. Оптимальный вариант - стирать их только в случае явных загрязнений, причем лучше это делать в холодной воде, вывернув их наизнанку.

Как часто нужно стирать куртки и пальто

Куртки и пальто часто пропускают в планах стирки из-за того, что их не носят на голое тело. Однако не следует забывать, что на них оседает уличная пыль и грязь. Куртки следует стирать примерно 3-5 раз в сезон, чтобы сохранить их свежий вид и избежать неприятных запахов.

Что касается пальто, особенно из деликатных тканей, их можно чистить реже, используя средства для ручного ухода. Лучше всего избегать частой машинной стирки, поскольку это может повредить структуру ткани.

Как часто нужно стирать коврики и полотенца

Коврики, особенно в ванных комнатах, быстро накапливают влагу и бактерии. Чтобы предотвратить образование плесени и вредных микроорганизмов, рекомендуется стирать их не реже одного раза в неделю.

Относительно полотенец их следует менять после 3-4 использований. Для уменьшения частоты стирки можно иметь два полотенца на смену, чтобы каждое из них успевало высохнуть, иначе ткань может потерять цвет и свежесть.

Полотенца стирают после 3-4 дней использования (фото: Freepik.com)

Как ухаживать за шапками и кепками

Летние кепки нуждаются в более частом уходе, поскольку они часто подвергаются воздействию пота. Их желательно стирать вручную в прохладной воде 3-5 раз в сезон, чтобы не повредить козырек.

Зимние шапки можно стирать реже, примерно раз в два месяца, но не забывайте внимательно читать инструкции по уходу на этикетках. Правильный уход поможет сохранить качество материалов и цвет ваших головных уборов.

Как часто нужно стирать постельное белье

Часто мы забываем о важности регулярной смены постельного белья. Его нужно стирать хотя бы раз в 10 дней, поскольку на нем скапливаются микроорганизмы, клетки кожи и бактерии.

Наволочки, контактирующие с лицом, следует стирать еще чаще - они могут стать причиной раздражений кожи или даже акне. Это поможет сохранить не только свежесть кровати, но и здоровье кожи.