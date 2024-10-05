6 типів речей, які обов'язково треба прати вивернутими навиворіт

Кожного разу, коли ми кидаємо одяг у прання, думаємо про те, як його очистити, не завдавши шкоди тканині. Експерти з прання стверджують, що деякі речі краще прати вивернутими навиворіт.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, з посиланням на матеріал видання Better Homes and Gardens , які саме речі потребують такого підходу.

Чому краще прати одяг навиворіт

Прання одягу з виворітної сторони допомагає захистити його від втрати кольору, що особливо важливо для темного та яскравого одягу. Це також дозволяє ефективніше вимивати сліди контакту з тілом.

Крім того, речі з бісером або іншими прикрасами, а також з делікатними ґудзиками краще прати вивернутими, щоб захистити декор і волокна від пошкоджень.

Темний одяг, включно з денімом

Чорний та темний одяг, включаючи темний денім, з часом вицвітає через вплив води та мийних засобів. Тертя об інші речі в барабані машини також сприяє втраті кольору, тому прання таких речей навиворіт допоможе зберегти яскравість.

Крім того, темний одяг слід прати в холодній воді та використовувати цикл сушіння без нагріву. Якщо сушите речі на повітрі, уникайте прямого сонячного світла, щоб тканина не вигорала.

Яскраві та принтовані тканини

Яскраві речі та тканини з принтами також схильні до вицвітання через багаторазовий вплив води, мийних засобів та тертя. Вивертання таких речей навиворіт перед пранням допомагає зберегти їх колір та узори. І не забувайте про правило холодного прання та делікатного сушіння.

Яскраві речі обов'язково треба вивертати при пранні (фото: Freepik.com)

Піжами, спідня білизна та шкарпетки

Як і спортивний одяг, внутрішня частина будь-якого натільного одягу - це місце з найвищою концентрацією забруднень від тіла. Щоб ретельно очистити ці речі, їх слід вивертати перед пранням.

Це також допоможе захистити делікатні тканини, такі як тонка бавовна, від утворення ковтунців та запобігти пошкодженню декоративних елементів, як-от ґудзиків або вишивки.

Одяг, забруднений потом та дезодорантом

Якщо на вашому одязі є помітні плями від поту або дезодоранту, це пряма причина вивернути його перед пранням. Крім того, якщо хочете запобігти появі таких плям, прати речі краще саме так.

Спортивний одяг

Спортивний одяг вимагає прання навиворіт, оскільки саме ця сторона контактує з потом і шкірним жиром, які необхідно ретельно вимити. Це забезпечує глибше очищення та допомагає стримати ріст бактерій, що викликають неприємний запах. І, звичайно, правило збереження кольору тут також актуальне.

Спортивний одяг треба вивертати для кращого відчищення внутрішнього шару тканини (фото: Freepik.com)

Делікатні тканини, схильні до утворення ковтунців або зачіпок

Вивертання одягу навиворіт може захистити делікатні тканини, зменшуючи їх тертя об грубіші речі чи фурнітуру. Для найкращого ефекту делікатний одяг також варто класти в захисний мішок і не прати разом із грубими речами, такими як светри чи джинси.

Тож, не забувайте вивертати свій одяг перед пранням - це маленький, але дуже ефективний трюк, який допоможе зберегти ваші речі в гарному стані та значно подовжити їхнє життя.