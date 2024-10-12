Ніколи навіть не пробуйте використовувати ці 5 "лайфхаків" для прання

Сучасний світ переповнений різноманітними порадами та лайфхаками, які обіцяють значно спростити процес прання. Але чи завжди ці хитрощі є ефективними?

РБК-Україна (проект Styler) попереджує, яких небезпечних лайфхаків для прання варто уникати, щоб забезпечити бездоганну чистоту вашого одягу та зберегти здоров'я.

Не додавайте бікарбонат соди до миючого засобу

Це одна з найпоширеніших порад, яка зустрічається в мережі для покращення очищувальних властивостей вашого прального порошку. Рекомендується використовувати меншу кількість порошку та додавати харчову соду.

Хоча сода може допомогти у точковому застосуванні для видалення плям, її використання в пральній машині може викликати проблеми. Дерматологи попереджають, що сода може дратувати шкіру, викликаючи висипання та почервоніння.

Не використовуйте гель для душу замість прального порошку

Гель для душу може здатися слушним варіантом для екстреного прання, але він не забезпечить такої ж ступені чистоти, як якісний порошок. Тести показали, що гель погано справляється з брудом і не видаляє бактерії, що може призвести до проблем зі шкірою.

Якщо ви шукаєте спосіб заощадити, вибирайте рідкі засоби для прання, які ефективно очищують одяг і дбайливо ставляться до техніки.

Не замінюйте пральний засіб рідким засобом для миття посуду

Використання рідкого засобу для миття посуду замість прального порошку - це великий ризик. Ці засоби можуть викликати подразнення шкіри та призводити до запалень.

Рідкий засіб для миття посуду не показав хороших результатів у пранні, створюючи надмірну піну, що негативно впливає на роботу пральної машини.

Не відмовляйтеся від прального порошку зовсім

Існують поради про те, що можна обійтися без порошку, але це міф. Тести показали, що без прального порошку ваш одяг не стане чистим, а просто залишиться мокрим і брудним. Ви тільки витратите гроші на воду та електрику.

Не змішуйте порошок з водою для покращення прання

Дехто намагається попередньо розчинити порошок у воді, щоб уникнути його забивання машини. Хоча цей метод може спрацювати, переважно краще використовувати рідкі миючі засоби. Часто вони не лише ефективніші, а й можуть бути вигіднішими.