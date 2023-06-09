Які речі небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном

Ключі

Зв'язка ключів може подряпати дисплей вашого пристрою та задню панель, якщо у вас немає чохла.

Їжа

Крихти їжі можуть потрапляти на ваш гаджет. У кращому випадку ваш телефон просто буде брудним, а в гіршому дрібні крихти можуть засмітити динамік телефону, через що він працюватиме набагато гірше. Якщо потрапить вода - також можлива поломка.

Гроші

Якщо ви з тих людей, які ховають гроші в чохол смартфона, то краще відмовтеся від цієї звички. Все тому, що через контакт із папером смартфон може сильно нагріватися.

Пластикові картки

Магнітні смуги на платіжних картках під час зберігання поруч із телефоном розмагнічуються. Також при постійному витягуванні телефону з кишені або сумки, де поруч лежить картка, вона може просто загубитись.

Також з телефоном не можна робити наступне: