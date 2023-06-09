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Які речі небезпечно тримати поряд з мобільним телефоном

Що не можна тримати біля телефону (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У сучасному світі мало хто уявляє собі життя без мобільного телефону. Однак якщо не "доглядати" за своїм гаджетом, то він може зламатися. Зокрема, небезпечно тримати поряд з смартфоном деякі речі.

Що не можна зберігати біля мобільного телефону, щоб не пошкодити його - читайте на Styler нижче.

Ключі

Зв'язка ключів може подряпати дисплей вашого пристрою та задню панель, якщо у вас немає чохла.

Їжа

Крихти їжі можуть потрапляти на ваш гаджет. У кращому випадку ваш телефон просто буде брудним, а в гіршому дрібні крихти можуть засмітити динамік телефону, через що він працюватиме набагато гірше. Якщо потрапить вода - також можлива поломка.

Гроші

Якщо ви з тих людей, які ховають гроші в чохол смартфона, то краще відмовтеся від цієї звички. Все тому, що через контакт із папером смартфон може сильно нагріватися.

Пластикові картки

Магнітні смуги на платіжних картках під час зберігання поруч із телефоном розмагнічуються. Також при постійному витягуванні телефону з кишені або сумки, де поруч лежить картка, вона може просто загубитись.

Також з телефоном не можна робити наступне:

  • Заряджати телефон на спеці і при мінусовій температурі;
  • Продовжувати заряджати смартфон, якщо він сильно нагрівся;
  • Під час сну класти телефон біля себе, навіть на тумбочку біля ліжка;
  • Залишати телефон заряджатися на всю ніч;
  • Піддавати смартфон дії прямого сонячного проміння (наприклад, залишати його на "торпеді" автомобіля або на передньому сидінні);
  • Користуватися підключеним до зарядки телефоном під час прийняття ванни;
  • Ігнорувати ситуації, коли батарея швидко розряджається, і не звертатися при цьому в сервісний центр.

Раніше ми повідомляли, чому мобільний телефон починає "тупити".

Також ми писали, що можна зробити зі старим смартфоном після купівлі нового.

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