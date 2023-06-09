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Какие вещи опасно держать рядом с мобильным телефоном

Что нельзя держать возле телефона (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В современном мире немногие представляют себе жизнь без мобильного телефона. Однако если не "ухаживать" за своим гаджетом, то он может сломаться. В частности, опасно держать рядом со смартфоном некоторые вещи.

Что нельзя хранить возле мобильного телефона, чтобы не повредить его - читайте на Styler ниже.

Ключи

Связка ключей может поцарапать дисплей устройства и заднюю панель, если у вас нет чехла.

Еда

Крошки еды могут попадать на ваш гаджет. В лучшем случае ваш телефон просто будет грязным, а в худшем мелкие крошки могут засорить динамик телефона, из-за чего он будет работать гораздо хуже. Если попадет вода - также возможна поломка.

Деньги

Если вы из тех людей, которые прячут деньги в чехол смартфона, то лучше откажитесь от этой привычки. Все потому, что из-за контакта с бумагой смартфон может сильно нагреваться.

Пластиковые карты

Магнитные полосы на платежных картах при хранении рядом с телефоном размагничиваются. Также при постоянном извлечении телефона из кармана или сумки, где рядом лежит карточка, она может просто потеряться.

Также с телефоном нельзя делать следующее:

  • Заряжать телефон на жаре и при минусовой температуре;
  • Продолжайте заряжать смартфон, если он сильно нагрелся;
  • Во время сна класть телефон возле себя, даже на тумбочку у кровати;
  • Оставлять телефон заряжаться на всю ночь;
  • Подвергать смартфон действию прямых солнечных лучей (например, оставлять его на "торпеде" автомобиля или на переднем сиденье);
  • Пользоваться подключенным к зарядке телефоном во время принятия ванны;
  • Игнорировать ситуации, когда батарея быстро разряжается и не обращаться при этом в сервисный центр.

Ранее мы сообщали, почему мобильный телефон начинает "тупить".

Также мы писали, что можно сделать со старым смартфоном после покупки нового.

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