Які речі не можна робити на кухні, щоб не притягнути бідність та невдачі

Не можна спеціально розбивати посуд

Багато хто знає, що, якщо розбивається посуд - це на щастя. Однак, якщо це робиться навмисно, то це може призвести до біди.

Якщо хтось спеціально розбив посуд, необхідно швидко прибрати осколки і помити місце водою з милом. Осколки необхідно збирати руками, ретельно оглядаючи поверхню.

Пити з чашок інших людей

Це дуже поширена звичка, але багато людей не знають, що якщо пити з чашок або келихів інших людей, то це може призвести до передачі негативної енергії.

До того ж не варто забувати, що для деяких людей неприпустимо, якщо використовують їхні чашки або тарілки.

Не ставте каструлю на край плити

Існує прикмета, якщо поставити каструлю на край плити, то це може призвести до нещастя. Каструлю краще поставити на центральну частину плити та переконатися, що вона стоїть рівно.

Таке це можна раціонально пояснити, адже каструлю на краю можна легко перекинути.

Не ріжте продукти ножем у повітрі

Така звичка може призвести до небажаних наслідків.

Варто використовувати обробну дошку та стабільну поверхню для нарізання продуктів.

Не їжте стоячи або на ходу

Існує думка, якщо їсти поспіхом або на ходу, то це може призвести до проблем. Їсти потрібно лише у спокійній атмосфері.

До того ж декілька хвилин на невеликий перекус можна знайти завжди.

Заборонено сидіти на столі

Згідно з народними прикметами, суворо заборонено сидіти на столі, інакше грошей ніколи не буде. Пов'язано це з тим, що їжу на стіл посилає сам Бог, тому зневажливе ставлення до місця їжі може викликати його гнів.

Не можна позичати посуд

Не варто брати в будинок посуд від сторонніх. Якщо ви все ж таки порушили заборону, то віддавати тару потрібно обов'язково повною, тоді ви збережете благополуччя.

Якщо ж ви повернете власнику брудний і порожній посуд, то накличете на себе бідність та невдачі.