Какие вещи нельзя делать на кухне, чтобы не привлечь бедность и неудачи

Нельзя специально разбивать посуду

Многие знают, что, если разбивается посуда - это к счастью. Однако, если это делается намеренно, это может привести к беде.

Если кто-то специально разбил посуду, необходимо быстро убрать осколки и помыть место водой с мылом. Осколки нужно собирать руками, кропотливо осматривая поверхность.

Пить из чашек других людей

Это очень распространенная привычка, но многие люди не знают, что если пить из чашек или бокалов других людей, то это может привести к передаче негативной энергии.

К тому же не стоит забывать, что для некоторых людей недопустимо, если используют их чашки или тарелки.

Не ставьте кастрюлю на край плиты

Существует примета, если поставить кастрюлю на край плиты, это может привести к несчастью. Кастрюлю лучше поставить на центральную часть плиты и убедиться, что она стоит ровно.

Это можно рационально объяснить, ведь кастрюлю на краю можно легко опрокинуть.

Не режьте продукты ножом в воздухе

Такая привычка может привести к нежелательным последствиям.

Следует использовать разделочную доску и стабильную поверхность для нарезки продуктов.

Не ешьте стоя или на ходу

Существует мнение, если есть наспех или на ходу, то это может привести к проблемам. Есть нужно только в спокойной атмосфере.

К тому же, несколько минут на небольшой перекус можно найти всегда.

Запрещено сидеть на столе

Согласно народным приметам, строго запрещено сидеть на столе, иначе денег никогда не будет. Связано это с тем, что пищу на стол посылает сам Бог, поэтому пренебрежительное отношение к месту еды может вызвать его гнев.

Нельзя одалживать посуду

Не стоит брать в дом посуду от посторонних. Если вы все же нарушили запрет, то отдавать тару нужно обязательно полной, тогда вы сохраните благополучие.

Если же вы вернете владельцу грязную и пустую посуду, то навлечете на себя бедность и неудачи.