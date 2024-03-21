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Які речі не можна прати у пральній машинці: є ризик отримати збитки

Четвер 21 березня 2024 21:15
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Які речі не можна прати у пральній машинці: є ризик отримати збитки Що не можна прати у машинці (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сучасні пральні машинки мають безліч режимів для різних типів тканин. Також можна встановити різну температуру, наявність чи відсутність віджиму, додати потрібні засоби для прання. Однак, є речі, які прати у машинці все одно заборонено, бо це принесе тільки збитки.

Які речі не варто класти у барабан пральної машини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple.

Перевіряйте кишені

Завжди перед пранням перевіряйте кишені, щоб там не було гострих предметів, монет та ключів. Вони можуть пошкодити зливний насос і подряпати салон машинки.

Стрази, ґудзики, блискавки

Серед одягу, який не варто класти у пральну машинку, є одяг з такими аксесуарами, як блискавки, стрази або масивні ґудзики. Є дуже великий ризик пошкодити як саму річ, так і ваш пральний агрегат. Кнопки та застібки можуть застрягти в баку машинки та пошкодити одяг.

Дрібні речі

Краватки, шовкові або вовняні - не слід прати у машинці. Вони можуть сісти та втратять форму чи колір. Такі делікатні дрібні речі краще прати вручну з м'яким мийним засобом.

Бюстгальтери

Прати ніжну спідню білизну в машинці фахівці теж не радять, бо вона може втратити форму і пошкодитися. А ще гачки можуть зачепитися за барабан та пошкодити ваш агрегат.

Раніше ми писали про те, що допоможе вам заощаджувати на пранні білизни в машинці.

А ще розповідали про те, як часто потрібно прати іграшки і як робити це правильно.

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