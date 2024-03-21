Какие вещи нельзя стирать в стиральной машинке: есть риск получить убытки
Современные стиральные машинки имеют множество режимов для разных типов тканей. Также можно установить разную температуру, наличие или отсутствие отжима, добавить нужные средства для стирки. Однако есть вещи, которые стирать в машинке все равно запрещено, потому что это принесет только убытки.
Какие вещи не стоит класть в барабан стиральной машины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Real Simple.
Проверяйте карманы
Перед стиркой всегда проверяйте карманы, чтобы там не было острых предметов, монет и ключей. Они могут повредить сливной насос и поцарапать салон машины.
Стразы, пуговицы, молнии
Среди одежды, которую не стоит класть в стиральную машинку, есть одежда с такими аксессуарами, как молнии, стразы или массивные пуговицы. Есть очень большой риск повредить как саму вещь, так и ваш стиральный агрегат. Кнопки и застежки могут застрять в баке и повредить одежду.
Мелкие вещи
Галстуки, шелковые или шерстяные – не следует стирать в машинке. Они могут сесть и потерять форму или цвет. Такие щекотливые мелкие вещи лучше стирать вручную с мягким моющим средством.
Бюстгальтеры
Стирать нежное нижнее белье в машинке специалисты тоже не советуют, потому что оно может потерять форму и повредиться. А крючки могут зацепиться за барабан и повредить ваш агрегат.
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