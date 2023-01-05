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Які пузанчики: полярники вразили дуже милими фото маленьких пінгвінів

Як зараз виглядають пінгвінатя, які вилупилися місяць тому (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Українські полярники поділились надзвичайно милими фото пінгвінят, які гніздяться поблизу дослідницької станції "Академік Вернадський". Пташенята вилупилися місяць тому і вже встигли стати улюбленцями українських соцмереж. Оскільки науковці регулярного діляться унікальними знімками цих полярних птахів.

Рідкісні кадри молодих пінгвінів опублікували на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Як підросли перші пінгвінята

Перші субантарктичні пінгвіни цього сезону вилупилися на початку грудня. Цей вид найпоширеніший на острові Галіндез, саме там розміщена українська дослідницька станція.

"Вони були такі маленькі, незграбні і сіренькі. А тепер погляньте, які вони вже пузанчики! Зараз їм майже місяць. Сірий пушок став біло-сірим, а зовсім скоро малюки почнуть линяти та змінювати його на пір'я, як у дорослих", - йдеться у повідомленні.

Такими пташенята були одразу після вилуплення (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Пташенята досі лишаються у гнізді. Годують їх по черзі батьки, наловленим в океані крилем.

"Щоб попоїсти, малеча залазить дзьобиком тату чи мамі в рот, а той "постачає" зі стравоходу порції "смаколиків". Збоку це іноді може виглядати так, ніби дорослий пінгвін намагається проковтнути малого", - пояснюють полярники.

Так пінгвінята виглядають зараз (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Ці птахи харчуються рибою, ракоподібними, молюсками. Дорослі птахи виловлюють живність неподалік від берега на глибинах 20-100 м. Хоча пінгвіни можуть пірнати на глибину понад 200 м. Під водою вони досягають швидкості 36 км/год, що робить їх найшвидшими з усіх пінгвінів.

Так пінгвінята виглядають зараз (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Субантарктичні пінгвіни гніздиться колоніями на прибережних рівнинах поблизу від піщаних або галькових пляжів. У кожній колонії налічують кілька сотень пар.

Щороку колонія переміщається на кілька метрів від попереднього місця, але іноді можуть переміститися на багато кілометрів.

Так пінгвінята виглядають зараз (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Раніше ми ділились дуже милими фото пінгвінят, які щойно вилупились.

Переглядайте також унікальні фото пінгвінів-поліцейських.

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