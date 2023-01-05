Які пузанчики: полярники вразили дуже милими фото маленьких пінгвінів

Як підросли перші пінгвінята

Перші субантарктичні пінгвіни цього сезону вилупилися на початку грудня. Цей вид найпоширеніший на острові Галіндез, саме там розміщена українська дослідницька станція.

"Вони були такі маленькі, незграбні і сіренькі. А тепер погляньте, які вони вже пузанчики! Зараз їм майже місяць. Сірий пушок став біло-сірим, а зовсім скоро малюки почнуть линяти та змінювати його на пір'я, як у дорослих", - йдеться у повідомленні.

Такими пташенята були одразу після вилуплення (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Пташенята досі лишаються у гнізді. Годують їх по черзі батьки, наловленим в океані крилем.

"Щоб попоїсти, малеча залазить дзьобиком тату чи мамі в рот, а той "постачає" зі стравоходу порції "смаколиків". Збоку це іноді може виглядати так, ніби дорослий пінгвін намагається проковтнути малого", - пояснюють полярники.

Так пінгвінята виглядають зараз (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Ці птахи харчуються рибою, ракоподібними, молюсками. Дорослі птахи виловлюють живність неподалік від берега на глибинах 20-100 м. Хоча пінгвіни можуть пірнати на глибину понад 200 м. Під водою вони досягають швидкості 36 км/год, що робить їх найшвидшими з усіх пінгвінів.

Так пінгвінята виглядають зараз (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Субантарктичні пінгвіни гніздиться колоніями на прибережних рівнинах поблизу від піщаних або галькових пляжів. У кожній колонії налічують кілька сотень пар.

Щороку колонія переміщається на кілька метрів від попереднього місця, але іноді можуть переміститися на багато кілометрів.

Так пінгвінята виглядають зараз (фото: facebook.com/AntarcticCenter)