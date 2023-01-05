Какие пузанчики: полярники поразили очень милыми фото маленьких пингвинов

Как подросли первые пингвинята

Первые субантарктические пингвины этого сезона вылупились в начале декабря. Этот вид самый распространен на острове Галиндез, именно там расположена украинская исследовательская станция.

"Они были такие маленькие, неуклюжие и серенькие. А теперь посмотрите, какие они уже пузанчики! Сейчас им почти месяц. Серый пушок стал бело-серым, а совсем скоро малыши начнут линять и менять его на перья, как у взрослых", - говорится в сообщении.

Такими птенцы были сразу после вылупления (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Птенцы до сих пор остаются в гнезде. Кормят их поочередно родители, наловленным в океане крилем.

"Чтобы поесть, малыши залезают клювиком папе или маме в рот, а тот "поставляет" из пищевода порции "вкусняшек". Со стороны это иногда может выглядеть так, будто взрослый пингвин пытается проглотить малыша", - объясняют полярники.

Так пингвинята выглядят сейчас (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Эти птицы питаются рыбой, ракообразными, моллюсками. Взрослые птицы вылавливают живность неподалеку от берега на глубинах 20-100 м. Хотя пингвины могут нырять на глубину более 200 м. Под водой они достигают скорости 36 км/ч, что делает их самыми быстрыми из всех пингвинов.

Так пингвинята выглядят сейчас (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Субантарктические пингвины гнездятся колониями на прибрежных равнинах вблизи песчаных или галечных пляжей. В каждой колонии насчитывается несколько сотен пар.

Ежегодно колония перемещается на несколько метров от предыдущего места, но иногда могут переместиться на многие километры.

Так пингвинята выглядят сейчас (фото: facebook.com/AntarcticCenter)