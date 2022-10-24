Які прості фрази допоможуть залучити до життя щастя та радість: говоріть їх частіше

Я все зможу

Наші сумніви та відсутність віри у власні сили часом стають причиною невдач. Наші страхи, сумніви, настрій на провал наближають нас до того, щоб бажане не здійснилося.

Спробуйте змінити свій вектор настрою та мислення і вмовляйте себе, що все вийде. Коли з'являється страх і невпевненість, кажіть собі: "я впораюся", "я зможу". Налаштуйте себе на перемогу. Необов'язково, що все вийде з першого разу – вірте і з часом ви досягнете успіху.

Я щасливий

Постійні стреси, метушня та обстановка в нашій країні змушують нас хвилюватися за те, на що ми не можемо вплинути або якось виправити. Щастя не полягає в новій машині, шикарному будинку, рахунку у банку. Деколи щастя - це, коли всі живі, цілі й усміхаються.

Огляньтеся навколо, згадайте, що у вас є хороше в житті - акцентуйтеся на цьому. І повторюйте, що ви щасливі від того, що маєте. А не нещасні від того, що у вас чогось немає.

Я відкритий для нових можливостей

Жодного зросту не буває без нового досвіду. Здобути досвід можна в будь-якій ситуації - з вами особисто, або з кимось поруч із вами. Говоріть собі, що ви завжди відкриті для нових можливостей, і вони точно з'являться у вашому житті.

Відкиньте страх і сумніви, говоріть "так" усьому новому, що з'являється у вашому житті.

Сьогодні зі мною станеться щось гарне

Ми те, що ми думаємо і що вживаємо. Люди обмінюються енергетикою, яка вабить у життя як хороше, так і погане. Налаштуйте свій внутрішній діапазон на прийом хвиль радості, позитиву та гарних подій.

Повторюйте цю фразу щоранку і можливо не відразу, але досить швидко ви побачите, що вона справді працює.

Успіх на моїй стороні

Повторюйте, що удача вам супроводжує у всьому - і ви посилатимете сигнали всесвіту та навколишньому світу, що хочете отримати. Повторюючи слова про успіх, ви програмуєте себе на успіх.

У вас з'явиться впевненість у діях та відкриються нові можливості. Але пам'ятайте, що невиправдано ризикувати також не варто, спираючись лише на чарівну фразу.

У мене стільки енергії, що я впораюся

У кожній людині закладено величезні запаси міцності, сили та енергії, які можуть допомогти досягти бажаного, стати успішнішими та щасливішими. Але під тиском щоденних турбот, стресів та проблем люди про це забувають. І, здається, сил не залишилося зовсім. Це призводить до відмови від задоволення та бажань.

Говоріть собі, що у вас є сили та енергія на все, що ви хочете зробити, і ви таким чином не просто нагадаєте про внутрішні ресурси, але ще й розбудите їх. Тільки пам'ятайте, що енергія не безмежна і потрібно обов'язково відпочивати та підживлюватися.

Я красивий та сексуальний

Щоранку, перед дзеркалом – повторюйте собі цю фразу. І вона почне працювати. Це не тільки самонавіювання, а ще й спосіб розкрити потенціал, підвищити впевненість у собі та послабити блоки, які заважають вам почуватися красивими та сексуальними.

Немає жодних ідеалів і стандартів, кожна людина гарна по-своєму. За допомогою цієї чарівної фрази ви зможете заявити світові про себе, і всі довкола почнуть помічати, як ви привабливі.

Скоро я здійсню свою мрію

Нагадуйте собі про свою мрію. Нехай це буде не лише листівка на вашому дзеркалі та карта бажань, а ще й образ вашої мрії. Не ставте конкретні дати та не обмежуйте час виконання.

Шлях до досягнення бажаного може бути зовсім не таким, як ви його бачите. Але він точно увінчається успіхом, якщо ви регулярно пам'ятатимете про свою мрію. Повторюйте цю фразу, коли, здається, що сил йти вперед уже не залишилося і все марно.