Какие простые фразы помогут привлечь в жизнь счастье и радость: говорите их почаще

Я все смогу

Наши сомнения и отсутствие веры в собственные силы порой становятся причиной неудач. Наши страхи, сомнения, настрой на провал приближают нас к тому, чтобы желаемое не осуществилось.

Попробуйте поменять свой вектор настроя и мышления и уговаривайте себя, что все получится. Когда появляется страх и неуверенность, говорите себе: "я справлюсь", "я смогу". Настройте себя на победу. Необязательно, что все получится с первого раза - верьте и со временем вы достигнете успеха.

Я счастлив

Постоянные стрессы, суета и обстановка в нашей стране заставляют нас волноваться за то, на что мы не может повлиять или как-то исправить. Счастье не заключается в новой машине, шикарном доме, счете в банке. Порой счастье - это, когда все живы, целы и улыбаются.

Оглянитесь вокруг, вспомните, что у вас есть хорошего в жизни - акцентируйтесь на этом. И повторяйте, что вы счастливы от того, что у вас есть. А не несчастны от того, что у вас чего-то нет.

Я открыт для новых возможностей

Никакого роста не бывает без нового опыта. Получить опыт можно в любой ситуации - с вами лично, или с кем-то рядом с вами. Говорите себе, что вы всегда открыты для новых возможностей и они точно появятся в вашей жизни.

Отбросьте страх и сомнения, говорите "да" всему новому, что появляется в вашей жизни.

Сегодня со мной произойдет что-то хорошее

Мы - то, что мы думаем и что употребляем. Люди обмениваются энергетикой, которая притягивает в жизнь как хорошее, так и плохое. Настройте свой внутренний диапазон на прием волн радости, позитива и хороших событий.

Повторяйте эту фразу каждое утро и возможно не сразу, но довольно быстро вы увидите, что она действительно работает.

Удача на моей стороне

Повторяйте, что удача вам сопутствует во всем - и вы будете посылать сигналы вселенной и окружающему миру, что хотите получить. Повторяя слова об удаче, вы программируете себя на успех.

У вас появится уверенность в действиях и откроются новые возможности. Но помните, что неоправданно рисковать тоже не стоит, опираясь только на волшебную фразу.

У меня столько энергии, что я справлюсь

В каждом человеке заложены огромные запасы прочности, силы и энергии, которые могут помочь добиться желаемого, стать успешнее и счастливее. Но под давлением ежедневных забот, стрессов и проблем люди об этом забывают. И, кажется, что сил не осталось совершенно. Это приводит к отказу от удовольствия и желаний.

Говорите себе, что у вас есть силы и энергия на все, что вы хотите сделать, и вы таким образом, не просто напомните о внутренних ресурсах, но еще и разбудите их. Только помните, что энергия не безгранична и нужно обязательно отдыхать, и подпитываться.

Я красивый и сексуальный

Каждое утро, перед зеркалом - повторяйте себе эту фразу. И она начнет работать. Это не только самовнушение, а еще и способ раскрыть потенциал, повысить уверенность в себе и ослабить блоки, которые мешают вам чувствовать себя красивыми и сексуальными.

Нет никаких идеалов и стандартов, каждый человек красив по-своему. С помощью этой волшебной фразы вы сможете заявить миру о себе, и все вокруг начнут замечать, как вы привлекательны.

Скоро я исполню свою мечту

Напоминайте себе о своей мечты. Пусть это будет не только открытка на вашем зеркале и карта желаний, а еще и образ вашей мечты. Не ставьте конкретные даты и не ограничивайте время на ее исполнение.

Путь к достижению желаемого может быть совсем не таким, как вы его видите. Но он точно увенчается успехом, если вы будете регулярно помнить о своей мечте. Повторяйте эту фразу, когда, кажется, что сил идти вперед уже не осталось и все напрасно.