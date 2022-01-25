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Психологи назвали девять типов людей, которые делают нас несчастными

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Вторник 25 января 2022 19:57
Психологи назвали девять типов людей, которые делают нас несчастными Фото: Названы девять типов людей, которые делают нас несчастными (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В реальной жизни нас окружает множество людей – родственники, друзья, коллеги по работе, партнеры по жизни. И среди них часто оказываются те, в чьем присутствии мы чувствуем психологическое, эмоциональное и духовное истощение.

Каких людей стоит избегать, рассказали в издании Cluber.

Нытик

Такой человек обычно несчастен постоянно, независимо от того, как окружающие пытаются ему угодить. Это вечные пессимисты, у которых всегда есть на что пожаловаться. Будьте осторожны, от частого общения с нытиками вам тоже захочется жаловаться.

Нарцисс

Количество нарциссов в последнее время катастрофически растет. Это самовлюбленные, жестокие и эмоционально черствые люди. Чаще всего, они эгоисты и считают, что никому ничего не должны. Но уверены, что все должны ими восхищаться. Бегите от таких!

Критик

Этим людям всегда есть что сказать о чужой жизни. Обстоятельства при этом обычно не учитываются. Они пытаются найти того, кто чувствует себя намного лучше и обрушивают на них волну своего осуждения.

Сплетник

У каждого из нас есть знакомые, которые любят страстно обсуждать других людей. Особенно, когда их нет рядом. В таких беседах вы чувствуете неловкость, но страх обидеть человека не позволяет вам поставить его на место.

Притворщик

Эти люди совершенно неискренни. У них нет настоящей личности и своего мнения. Все, что с ними связано, построено на лжи и фальши. Чаще всего они притворяются теми людьми, с которыми рядом находятся.

Всезнайка

Жизненный опыт и образование значения особого не имеют, так как человек считает себя экспертом в любой области. Они поучают всех вокруг о том, как нужно правильно жить, воспитывать детей и даже врачам говорят, как нужно делать операцию. Вашу жизнь такой человек счастливой точно не сделает.

Болтун

Тот самый, который "находка для шпиона". И болтуны сильно отличаются от общительного человека. Они пытаются захватить контроль в любой беседе, перебивают других, игнорируют чужую речь. И все это – чтобы рассказать о себе. Такие люди высасывают энергию.

Любитель внимания

Это такие же эгоцентрики, как и болтуны. Они хотят, чтобы все внимание было направленно именно на них и ради этого они используют не только речь. Они включают игру на публику, громкий смех и театральное поведение.

Саморазрушительный

Эти люди самостоятельно разрушают свою жизнь из-за безответственности, спонтанности в своих поступках. Они как бы случайно причиняют вред себе или другим людям. И искренне расстраиваются. Но количество таких случайностей просто зашкаливает и это очень опасный признак.

Напомним, ранее мы писали о том, что опытный психолог поделился техникой, которая снимет стресс и панику за несколько минут.

А также рассказывали о том, что психологи назвали пять причин, по которым мужчины бросают тех, кого любят.

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