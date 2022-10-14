Страх – це нормально: медики розповіли, як не втратити витримку під час ракетних ударів

Міста України зазнали масованого ракетного обстрілу та нальотів дронів-камікадзе. Атаки, а також багатогодинні тривоги, спровокували в деяких людей почуття, схожі на ті, що були на початку повномасштабного вторгнення - розгубленість, страх і паніку.

У Міністерстві охорони здоров'я підготували рекомендації про те, як не втратити витримку та самовладання у небезпечних ситуаціях.

Будьте готові вчасно та адекватно, без паніки реагувати на загрозу. Пам'ятайте, що війна триває й обстріл може повторитися. Потужність та регулярність атак може бути різною, але важливо бути готовими без паніки реагувати на погрози.

Дотримуйтесь правил безпеки, зберіть "тривожний рюкзак". Почувши сигнал тривоги, обов'язково прямуйте в укриття. Тривожні рюкзаки повинні бути завжди напоготові – у кожного члена сім'ї свій. Регулярно переглядайте та наповнюйте рюкзаки.

Продумайте можливі маршрути евакуації. Заздалегідь продумайте маршрути евакуації з тих місць, де ви знаходитесь або можете знаходитися, залежно від ситуації. Слідкуйте уважно за інформацією від представників влади.

Завчасно вивчіть маршрут до безпечного місця. Маршрут до безпечного місця має бути відомим. Прорахуйте час до укриття з місць, які ви регулярно відвідуєте. Зробіть це разом із дитиною, літніми родичами. Якщо їдете в інший район чи місто – вивчіть карту укриттів поблизу.

Навчіться розуміти себе, не блокуйте емоції. Дозвольте собі відчувати та проявляти справжні (а не спровоковані ззовні) емоції. Стримуючи їх, ви заважаєте виконувати функцію розвантаження психіки. Пам'ятайте, що людина може бути спокійною у будь-якій ситуації – навіть в епіцентрі катастрофи.

Прийміть, що страх – це нормально. Страх - це система сповіщення про загрозу. Не бійтеся боятися, але пам'ятайте, що страх (як і будь-яка інша емоція) повинен допомагати вам, а не навпаки.

Звертайтеся за допомогою. Не доводьте вашу психіку до тяжкого стану та звертайтеся за допомогою до фахівців, якщо це необхідно. Іноді достатньо опрацювати ситуацію, щоб упоратися з проблемами.

Не відкладайте життя на "після війни". Пам'ятайте, що, перетворюючись з мирного на воєнне, життя не зникає, а тільки змінюється. Отже, треба продовжувати жити, дбати один про одного і себе. У кожний момент життя і саме там, де ви зараз.

Поставтеся до випробувань як до досвіду. Стикаючись з різними випробуваннями, ми маємо можливість виявити нові якості та перетворити свій досвід на надбання. Випробування дають шанс для особистісного зростання. А загальнонаціональні – для дорослішання нації.