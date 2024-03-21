Які професії може замінити штучний інтелект

Які перспективи ШІ

Розмови про штучний інтелект почалися в 1956 році - відтоді технології, які дозволяють виконувати розумову роботу без участі людини, постійно вдосконалюються. Сучасні системи штучного інтелекту вміють адаптуватися до різних умов, вчитися на власному досвіді й на досвіді людства, використовувати набуті знання в нових і незнайомих ситуаціях.

Дослідники передбачають, що ШІ цілком реально може перевершити людський розум і це станеться вже у 2029 році. Хоча Ілон Маск прогнозує, що потужніші за людський розум технології стануть реальністю вже у 2025 році.

ШІ став невід’ємною частиною багатьох галузей, серед яких охорона здоров’я, фінанси, транспорт, освіта, переклад, створення текстового й зображального контенту. Не обходяться без використання можливостей ШІ і військові технології - людство завжди використовувало всі відкриття й досягнення спершу у військовій справі.

Майже рік тому, 27 березня 2023 року, дослідники ШІ (модель GPT-4 через ChatGPT, у нецензурованій версії для розробників OpenAI) дійшли висновку, що крім володіння мовою, GPT-4 може вирішувати нові та складні завдання, які охоплюють математику, кодування, медицину, право, психологію тощо, не потребуючи жодних спеціальних підказок.

Крім того, у всіх цих завданнях продуктивність GPT-4 вражаюче близька до продуктивності людського рівня і часто значно перевершує попередні моделі, такі як ChatGPT. Враховуючи широту та глибину можливостей GPT-4, ми вважаємо, що його можна розумно розглядати як ранню (все ще неповну) версію системи штучного загального інтелекту (AGI).

ШІ у військовій сфері

Штучний інтелект активно використовується з військовою метою.

У США іще у 2018 році була розроблена перша Стратегія Міністерства оборони з використання сучасних можливостей ШІ, яку було оприлюднено в лютому 2019-го, а оновлено у 2020 році.

ШІ у військовій сфері широко використовує Велика Британія. У жовтні 2023 року Британська армія оприлюднила стратегічний документ "Підхід Британської армії до штучного інтелекту. Посібник для прискорення впровадження штучного інтелекту в армії та підготовки армійського штучного інтелекту", у якому описується, як армія готується до роботи із штучним інтелектом уже до квітня 2024 року.

У 2021 році для реалізації програм ШІ в оборонній сфері Великої Британії було створено Центр штучного інтелекту Міноборони. За передавання військовим ефективних цифрових та інформаційних технологій відповідає Defense Digital з річним бюджетом понад 2 мільярди фунтів стерлінгів і з командою з майже 2400 співробітників.

ШІ у медицині

Медицина - один із найважливіших видів людської діяльності, у яких уже застосовується ШІ. Саме у цій сфері потенціал ШІ надзвичайно великий, оскільки робить медицину відкритішою й доступнішою.

Наприклад, німецький виробник ліків Bayer нещодавно повідомив, що використав ШІ, аби скоротити на кілька тисяч кількість учасників для останнього випробування "Асундексіану" - експериментального препарату, призначеного для довгострокового зниження ризику інсульту в дорослих. Він використовував ШІ, щоб зв’язати результати випробувань на середній стадії з реальними даними мільйонів пацієнтів у Фінляндії та Сполучених Штатах і передбачити довгострокові ризики в популяції, схожій на випробування.

Штучний інтелект використовується і в українській медицині. Наприклад, в Одесі почав роботу проєкт BrainScan - система, що в автоматичному режимі аналізує зображення комп’ютерної томографії й виявляє патологічні зміни, що значно пришвидшує діагностику захворювань або патологій/ушкоджень головного мозку.

ШІ в сфері послуг

Ще однією особливістю ШІ-інструментів є їх надзвичайно швидкий розвиток, і застосування у несподіваних варіаціях. Наприклад, за допомогою ШІ вже можна розпізнавати навіть настрій клієнтів. Також, за словами експертів, він може помітити ознаки невдоволення клієнта швидше за людину та допомогти згасити конфлікт ще до його початку.

ШІ для аналізу розмов став вперше доступний в Україні в платформі Ringostat. Він зчитує загальний настрій розмови, робить її транскрибацію, стислий підсумок і дає рекомендації щодо подальших дій. Так керівник може вчасно помітити, якщо потрібно коригувати стиль комунікації менеджера. Також платформа вміє індивідуально налаштовувати штучний інтелект під потреби компаній для заміни цілого штату супервайзерів.

ШІ-інструменти можуть стати незамінними помічниками й для менеджерів з продажів. Наприклад, прямо під час розмови з покупцем ці боти надаватимуть менеджеру підказки й поради: яке запитання поставити, що запропонувати, як відповісти на сумніви чи заперечення співрозмовника. Вони будуть ріал-тайм вести по скрипту продаж, підказуючи, яке запитання потрібно поставити, і викреслюючи вже задані або ті, які стали зайвими, тому що клієнт, наприклад, надав більше інформації. Або, наприклад, під кінець телефонної розмови менеджер побачить підказку: клієнт майже готовий зробити покупку і знижка в 10% остаточно схилить його до ухвалення рішення.

Втім, деяким професіям доведеться відійти у небуття. Це невблаганна вимога прогресу.

Професії, які може замінити ШІ

Лікарі-діагности (ШІ швидко й точно аналізує всі дані різних лабораторних і апаратних досліджень)

(ШІ швидко й точно аналізує всі дані різних лабораторних і апаратних досліджень) Ілюстратори (ШІ може створювати ілюстрації на визначену тему і у визначеному стилі)

(ШІ може створювати ілюстрації на визначену тему і у визначеному стилі) Фітнес-тренери (штучний інтелект може проаналізувати стан здоров’я, потребу у мікро- і макронутрієнтах, точно розрахувати оптимальні фізичні навантаження і фітнес-меню)

(штучний інтелект може проаналізувати стан здоров’я, потребу у мікро- і макронутрієнтах, точно розрахувати оптимальні фізичні навантаження і фітнес-меню) Програмісти, розробники програмного забезпечення, кодувальники, спеціалісти з обробки даних (експерти вважають, що через ризики помилок і технічні обмеження штучний інтелект не зможе швидко замінити розробників програмного забезпечення повністю, але допоможе вирішити проблему нестачі IT-спеціалістів)

(експерти вважають, що через ризики помилок і технічні обмеження штучний інтелект не зможе швидко замінити розробників програмного забезпечення повністю, але допоможе вирішити проблему нестачі IT-спеціалістів) Спеціаліст служби підтримки клієнтів (ШІ може швидко відповідати на поширені запитання клієнтів, отримуючи відповіді із внутрішніх баз даних, а спеціалісти-люди можуть працювати тільки із складнішими/нестандартними запитами, які вимагають людського інтелекту)

(ШІ може швидко відповідати на поширені запитання клієнтів, отримуючи відповіді із внутрішніх баз даних, а спеціалісти-люди можуть працювати тільки із складнішими/нестандартними запитами, які вимагають людського інтелекту) Журналіст, автор контенту (місцеві новини, прогнози погоди та аналіз цін на пальне, описи товарів, рекламні оголошення, статті для пошукової оптимізації сайтів, інструкції, розважальний контент легко генерує ChatGPT), втім поки не йдеться про глибоку аналітичну журналістику

(місцеві новини, прогнози погоди та аналіз цін на пальне, описи товарів, рекламні оголошення, статті для пошукової оптимізації сайтів, інструкції, розважальний контент легко генерує ChatGPT), втім поки не йдеться про глибоку аналітичну журналістику Графічний дизайнер

Менеджер із логістики (очікується, що до 2026 року вплив ШІ в логістиці зросте з 12% до 60%)

(очікується, що до 2026 року вплив ШІ в логістиці зросте з 12% до 60%) Бухгалтер (протягом наступних двох десятиліть внаслідок розвитку ШІ 94% бухгалтерів можуть втратити роботу)

(протягом наступних двох десятиліть внаслідок розвитку ШІ 94% бухгалтерів можуть втратити роботу) Перекладач (уже сьогодні можна й потрібно перекладати засобами нейронного машинного перекладу типові, відносно прості тексти, наприклад, стандартизовані технічні і юридичні документи)

(уже сьогодні можна й потрібно перекладати засобами нейронного машинного перекладу типові, відносно прості тексти, наприклад, стандартизовані технічні і юридичні документи) Помічник юриста (за прогнозами, до 2030 року ШІ замінить 29% юристів і виконуватиме огляд та оцінку документів; складання контрактів; правовий аналіз; пошук судової практики)

(за прогнозами, до 2030 року ШІ замінить 29% юристів і виконуватиме огляд та оцінку документів; складання контрактів; правовий аналіз; пошук судової практики) Працівник сфери нерухомості (не лише купівля-продаж, але й аналіз ринку, виявлення неправдивих оголошень, формування пропозицій).

Відгуки українського бізнесу про роботу із штучним інтелектом

"ШІ буде стимулювати розвиток і здорову конкуренцію між агенціями. Нові інструменти мотивуватимуть спеціалістів до творчості, експериментів. ШІ вимагатиме від фахівців змінювати підхід до роботи, щоб отримати кращі результати", - каже керівник SEO iProspect Ukraine Олексій Шаповалов.

"ШІ вже зараз - must have для відділу продажу. Насамперед тому, що дозволяє sales-команді звільнити багато часу на своє головне завдання - продажі. По-друге, ШІ підвищує якість роботи. Адже швидко знаходить інсайти та не схильний до помилок в аналітиці", - коментує комерційний директор Ringostat Костянтин Червяков.

"На початку кар’єри, 20 років тому, я переконував класичні бізнеси виходити в інтернет і продавати там свої товари й послуги. Сьогодні відбувається революція співставних масштабів. Якщо штучний інтелект не працюватиме у вас для вас самих і ваших клієнтів, то він точно буде працювати на конкурентів", - зазначає бренд і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

"Життя поділилось на "до OpenAI" та "після". Кожна компанія, яка ще не використовує ШІ, має розуміти: конкуренти вже потенційно роблять це, забезпечуючи вищий сервіс, заощаджуючи бюджет і час", - говорить головний операційний директор White Sales Тата Григор'єва.

Тож вирішувати, звісно вам, чи скористатися перевагами та привілеями, що надаватиме ШІ тим, хто запровадить його швидше за інших. Ми б радили! Інакше можна опинитися у ролі власника компанії з виробництва бобінних магнітофонів у часи процвітання Apple Music.