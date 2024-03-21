Какие профессии может заменить искусственный интеллект

Какие перспективы ИИ

Разговоры об искусственном интеллекте начались в 1956 году - с тех пор технологии, позволяющие выполнять умственную работу без участия человека, постоянно совершенствуются. Современные системы искусственного интеллекта умеют адаптироваться к разным условиям, учиться на собственном опыте и опыте человечества, использовать приобретенные знания в новых и незнакомых ситуациях.

Исследователи предполагают, что ИИ вполне реально может превзойти человеческий разум и это произойдет уже в 2029 году. Хотя Илон Маск прогнозирует, что мощнейшие, чем человеческий разум технологии станут реальностью уже в 2025 году.

ИИ стал неотъемлемой частью многих отраслей, среди которых здравоохранение, финансы, транспорт, образование, перевод, создание текстового и изобразительного контента. Не обходятся без использования возможностей ИИ и военные технологии - человечество всегда использовало все открытия и достижения в военном деле.

Почти год назад, 27 марта 2023 года, исследователи ИИ (модель GPT-4 через ChatGPT, в нецензурированной версии для разработчиков OpenAI) пришли к выводу, что помимо владения языком, GPT-4 может решать новые и сложные задачи, охватывающие математику, кодирование, медицину, право, психологию и т.д., не требуя никаких специальных подсказок.

Кроме того, во всех этих задачах производительность GPT-4 поразительно близка к производительности человеческого уровня и часто значительно превосходит предыдущие модели, такие как ChatGPT. Учитывая широту и глубину возможностей GPT-4, мы считаем, что его можно разумно рассматривать как раннюю (все еще неполную) версию искусственного общего интеллекта (AGI).

ИИ в военной сфере

Искусственный интеллект активно используется в военных целях.

В США еще в 2018 году была разработана первая Стратегия Министерства обороны по использованию современных возможностей ИИ, которая была обнародована в феврале 2019-го, а обновлена в 2020 году.

ИИ в военной сфере широко использует Великобритания. В октябре 2023 года Британская армия обнародовала стратегический документ "Подход Британской армии к искусственному интеллекту".

В 2021 году для реализации программ ИИ в оборонной сфере Великобритании был создан Центр искусственного интеллекта Минобороны. За передачу военным эффективным цифровым и информационным технологиям отвечает Defense Digital с годовым бюджетом более 2 миллиардов фунтов стерлингов и с командой из почти 2400 сотрудников.

ШИ в медицине

Медицина - один из важнейших видов человеческой деятельности, в которых уже применяется ИИ. Именно в этой сфере потенциал ИИ чрезвычайно велик, поскольку делает медицину более открытой и доступной.

К примеру, немецкий производитель лекарств Bayer недавно сообщил, что использовал ИИ, чтобы сократить на несколько тысяч количество участников для последнего испытания "Асундексиана" - экспериментального препарата, предназначенного для долгосрочного снижения риска инсульта у взрослых. Он использовал ИИ, чтобы связать результаты испытаний на средней стадии с реальными данными миллионов пациентов в Финляндии и Соединенных Штатах и предусмотреть долгосрочные риски в популяции, похожей на испытания.

Искусственный интеллект используется и в украинской медицине. К примеру, в Одессе начал работу проект BrainScan - система, в автоматическом режиме анализирующая изображение компьютерной томографии и выявляющая патологические изменения, что значительно ускоряет диагностику заболеваний или патологий/повреждений головного мозга.

ШИ в сфере услуг

Еще одной особенностью ШИ-инструментов является их чрезвычайно быстрое развитие и применение в неожиданных вариациях. К примеру, с помощью ИИ уже можно распознавать даже настроение клиентов. Также, по словам экспертов, он может заметить признаки недовольства клиента быстрее человека и помочь погасить конфликт еще до начала.

ИИ для анализа разговоров стал впервые доступен в Украине в платформе Ringostat. Он считывает общий настрой разговора, делает его транскрибацию, краткий итог и дает рекомендации по дальнейшим действиям. Так управляющий может впору заметить, если необходимо корректировать стиль коммуникации менеджера. Также платформа умеет индивидуально настраивать искусственный интеллект под нужды компаний для замены целого штата супервайзеров.

ШИ-инструменты могут стать незаменимыми помощниками и для менеджеров по продажам. Например, прямо во время разговора с покупателем эти боты будут давать менеджеру подсказки и советы: какой вопрос задать, что предложить, как ответить на сомнения или возражения собеседника. Они будут риал-тайм вести по скрипту продаж, подсказывая, какой вопрос нужно задать, и вычеркивая уже заданные или ставшие лишними, потому что клиент, например, предоставил больше информации. Или, например, на исходе телефонного разговора менеджер увидит подсказку: клиент почти готов совершить покупку и скидка в 10% окончательно склонит его к принятию решения.

Впрочем, некоторым профессиям придется уйти в небытие. Это неумолимое требование прогресса.

Профессии, которые могут заменить ИИ

Врачи-диагносты (ИИ быстро и точно анализирует все данные разных лабораторных и аппаратных исследований)

(ИИ быстро и точно анализирует все данные разных лабораторных и аппаратных исследований) Иллюстраторы (ИИ может создавать иллюстрации на определенную тему и в определенном стиле)

(ИИ может создавать иллюстрации на определенную тему и в определенном стиле) Фитнес-тренеры (искусственный интеллект может проанализировать состояние здоровья, потребность в микро- и макронутриентах, точно рассчитать оптимальные физические нагрузки и фитнес-меню)

(искусственный интеллект может проанализировать состояние здоровья, потребность в микро- и макронутриентах, точно рассчитать оптимальные физические нагрузки и фитнес-меню) Программисты, разработчики программного обеспечения, кодировщики, специалисты по обработке данных (эксперты считают, что из-за рисков ошибок и технических ограничений искусственный интеллект не сможет быстро заменить разработчиков программного обеспечения полностью, но поможет решить проблему нехватки IT-специалистов)

(эксперты считают, что из-за рисков ошибок и технических ограничений искусственный интеллект не сможет быстро заменить разработчиков программного обеспечения полностью, но поможет решить проблему нехватки IT-специалистов) Специалист службы поддержки клиентов (ИИ может быстро отвечать на часто задаваемые вопросы клиентов, получая ответы из внутренних баз данных, а специалисты-люди могут работать только со сложными/нестандартными запросами, требующими человеческого интеллекта)

(ИИ может быстро отвечать на часто задаваемые вопросы клиентов, получая ответы из внутренних баз данных, а специалисты-люди могут работать только со сложными/нестандартными запросами, требующими человеческого интеллекта) Журналист, автор контента (местные новости, прогнозы погоды и анализ цен на топливо, описания товаров, рекламные объявления, статьи для поисковой оптимизации сайтов, инструкции, развлекательный контент легко генерирует ChatGPT), впрочем, пока речь не идет о глубокой аналитической журналистике

(местные новости, прогнозы погоды и анализ цен на топливо, описания товаров, рекламные объявления, статьи для поисковой оптимизации сайтов, инструкции, развлекательный контент легко генерирует ChatGPT), впрочем, пока речь не идет о глубокой аналитической журналистике Графический дизайнер

Менеджер по логистике (ожидается, что к 2026 году влияние ИИ в логистике возрастет с 12% до 60%)

(ожидается, что к 2026 году влияние ИИ в логистике возрастет с 12% до 60%) Бухгалтер (в течение следующих двух десятилетий в результате развития ИИ 94% бухгалтеров могут потерять работу)

(в течение следующих двух десятилетий в результате развития ИИ 94% бухгалтеров могут потерять работу) Переводчик (уже сегодня можно и нужно переводить по средствам нейронного машинного перевода типичные, относительно простые тексты, например, стандартизированные технические и юридические документы)

(уже сегодня можно и нужно переводить по средствам нейронного машинного перевода типичные, относительно простые тексты, например, стандартизированные технические и юридические документы) Помощник юриста (по прогнозам, к 2030 году ИИ заменит 29% юристов и будет выполнять осмотр и оценку документов; составление контрактов; правовой анализ; поиск судебной практики)

(по прогнозам, к 2030 году ИИ заменит 29% юристов и будет выполнять осмотр и оценку документов; составление контрактов; правовой анализ; поиск судебной практики) Работник сферы недвижимости (не только купля-продажа, но и анализ рынка, выявление ложных объявлений, формирование предложений).

Отзывы украинского бизнеса о работе с искусственным интеллектом

"ИИ будет стимулировать развитие и здоровую конкуренцию между агентствами. Новые инструменты будут мотивировать специалистов к творчеству, экспериментам. ИИ будет требовать от специалистов менять подход к работе, чтобы получить лучшие результаты ", - говорит руководитель SEO iProspect Ukraine Алексей Шаповалов.

"ИИ уже сейчас - must have для отдела продаж. В первую очередь потому, что позволяет sales-команде уволить много времени на свою главную задачу - продажи. Во-вторых, ИИ повышает качество работы. Ведь быстро находит инсайты и не подвержен ошибкам в аналитике", - комментирует коммерческий директор Ringostat Константин Червяков.

"В начале карьеры, 20 лет назад, я убеждал классические бизнесы выходить в интернет и продавать там свои товары и услуги. Сегодня происходит революция сопоставимых масштабов. Если искусственный интеллект не будет работать у вас для вас самих и ваших клиентов, то он точно будет работать на конкурентов", - отмечает бренд и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский.

"Жизнь поделилась на "до OpenAI" и "после". Каждая компания, еще не использующая ИИ, должна понимать: конкуренты уже потенциально делают это, обеспечивая высший сервис, экономя бюджет и время", - говорит главный операционный директор White Sales Тата Григор.

Так что решать, конечно вам, воспользоваться преимуществами и привилегиями, что будет предоставлять ИИ тем, кто введет его быстрее других. Мы бы рекомендовали! Иначе можно оказаться в качестве владельца компании по производству бобинных магнитофонов во времена процветания Apple Music.