Microsoft випустить Office 2024, який працюватиме вічно: що відомо

Microsoft представила деякі деталі майбутнього релізу Office 2024. Першою з'явиться версія в рамках програми довгострокового обслуговування LTSC. Пізніше цього року очікується випуск стандартної версії Office 2024, яка буде представлена разом із операційною системою Windows 11 LTSC.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на форум Microsoft Tech Community , на якому Microsoft надає послуги та відповіді клієнтам.

Що нового буде в офісному пакеті

Microsoft заявляє, що новий пакет програм Office 2024 отримуватиме оновлення протягом п'яти років. Тепер користувачі можуть придбати безстрокову ліцензію без підписки на Microsoft 365.

Версія Office 2024 LTSC призначена для тих, хто віддає перевагу стабільній роботі і не завжди має доступ до інтернету. Microsoft обіцяє, що в Excel з'явиться безліч нових функцій, а в сервісі Outlook покращаться інструменти.

Однак ряд функцій, пов'язаних з онлайн-можливостями, будуть видалені, включаючи підтримку штучного інтелекту Word, Excel і PowerPoint, а також режим спільної роботи та хмарні сервіси. Пакет Office 2024 також не включатиме Microsoft Publisher, який повністю припинить свою підтримку до 2026 року.

Вартість стандартної версії Office 2024 залишиться на рівні Office 2021, але ціна на версію LTSC, орієнтовану на корпоративних клієнтів, збільшиться на десять відсотків.

Новий Office буде сумісний з Windows 10, Windows 11 і MacOS, а також доступний в обох версіях: 32- та 64-розрядних.