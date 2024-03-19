Apple веде переговори з відомою корпорацією щодо впровадження ШІ у свої смартфони

Apple довгий час вичікувала в області генеративного штучного інтелекту, воліючи дати цьому сегменту часу для розвитку на ринку. Однак на початку поточного року генеральний директор компанії Apple оголосив, що до кінця 2024 року планується випустити власні розробки у сфері генеративного ШІ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на один із провідних сайтів новин у сфері бізнесу Bloomberg .

Що відомо про майбутнє нововведення

За даними експерта Bloomberg Марка Гурмана, Apple зараз перебуває в процесі ведення переговорів з Google про можливе ліцензування технології Gemini AI з метою інтеграції її в майбутні моделі iPhone.

Така співпраця може бути вигідною як для Google, що надала доступ до величезної аудиторії власників iPhone, так і для Apple, дозволяючи запропонувати користувачам передові можливості генеративного штучного інтелекту у своїх пристроях.

Однак факт таких переговорів свідчить про те, що власні розробки Apple в галузі штучного інтелекту поки що відстають від лідерів ринку. І це незважаючи на повідомлення про можливий удосконалений чіп Neural Engine для генеративного ШІ в iPhone 16, який очікується цього року.

Ймовірно, програмні інструменти Google Gemini AI будуть використані для підтримки хмарних функцій та інтеграції нових можливостей ШІ в помічник Siri, Spotlight та інші сервіси Apple.

Крім того, власні моделі генеративного штучного інтелекту від Apple будуть тісно вбудовані в операційну систему iOS, автоматично виконуючи завдання для користувачів та надаючи їм релевантну інформацію.

З ким ще домовляється Apple

Окрім Google, Apple також веде переговори про інтеграцію технологій генеративного штучного інтелекту з компанією OpenAI, творцем ChatGPT. Однак поки що сторонам не вдалося домовитися про конкретні умови співпраці.

Повільний прогрес Apple у сфері штучного інтелекту викликає занепокоєння інвесторів. Цього року компанія поступилася лідерством з ринкової капіталізації корпорації Microsoft. Тому новина про можливе партнерство Apple та Google у галузі Gemini AI справила позитивний вплив на вартість акцій Apple.

Коли стане відомо про договір

Очікується, що офіційне оголошення про угоду між компаніями може бути зроблене вже у червні на щорічній конференції Apple WWDC.

Враховуючи, що Google вже є постачальником пошукових технологій для браузера Safari за замовчуванням, додаткова ліцензійна угода Gemini AI стане ще одним етапом партнерських відносин між технологічними гігантами.