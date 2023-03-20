Які продукти варто купувати вже зараз: на Великдень вони можуть подорожчати

Які продукти популярніші перед Великоднем

Найпопулярніший продукт напередодні Великодня, це, звичайно ж, яйця. Крім крашанок та писанок у великодній кошик, яйця також входять до рецептів традиційної святкової випічки, у салати. Тому напередодні свят яйця намагаються купувати одразу лотками – по 30 штук.

Великдень цього року буде раннім - 16 квітня, а значить на столах українців свіжих сезонних овочів, фруктів та зелені буде небагато. У квітні ці продукти найчастіше є у продажу лише є парникові й ціни на них кусаються вже давно.

Ще один пункт зі списку святкових продуктів – це м'ясне. На стіл ставлять зазвичай ковбаси, у тому числі домашнього виробництва, запікають м'ясо, роблять холодець.

Крім того, використовується борошно для випічки, цукор, вершкове масло або маргарин, сир, різні посипки та прикраси. А ці продукти в ціні зростають трохи повільніше, ніж решта.

Який прогноз про подорожчання дають експерти

За даними Держстату, з початку 2023 року найбільше подорожчали овочі – на 21,2%. Ціна на цибулю злетіла до 42,31 грн за кг, на моркву – до 28,80 грн, на капусту – 13,87 грн.

Середня ціна на птицю становить – 85 грн за кілограм, за кілограм свинини просять уже 166 грн, яловичини – понад 200 гривень.

Десяток яєць у лютому коштував близько 60 гривень, на ринку – до 70 гривень.

"Як правило, до Великодня насамперед дорожчають м'ясо та яйця. Але цього року зростання буде невеликим, оскільки ціни й без того високі. Підняти ще вище складно - просто перестануть купувати. До того ж українці навряд чи цього року будуть активно святкуватиме Великдень. Тож якщо зростання цін і буде, то не більше ніж на 10-15 %", - такий прогноз дав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко для "КП в Україні".

Економіст Андрій Мартинюк вважає, що ціни підуть вгору не лише через Великдень, а й через початок сезону. Овочі, фрукти, крупи та хліб дорожчатимуть, доки на ринок не прийдуть вітчизняні продукти нового сезону. І він також прогнозує підвищення цін на 15–20%.

А ось ціни на яйця перед Великоднем, на думку експерта, можуть подорожчати на 5%.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що перед святами на 10-15% може подорожчати борошно, на 7-10% підніметься ціна на молочні продукти. Також очікується підвищення цін на овочі та фрукти.

"Споживачі свиснуть від вартості цибулі: 60 грн/кг - це не межа. І в сезоні-2023 навіть при розширенні площ під цибулю низьких цін чекати не доводиться: на 10% подорожчало насіння, яке в структурі собівартості продукту займає близько 30%, рази зросли ціни на добрива, суттєво подорожчало зрошення.

До врожаю ранньої моркви ще далеко, так що продукція минулого року ще подорожчає.Річ у тому, що і цибуля, і морква на ринку зараз переважно імпортні, а європейські засіки не враховували появу на балансі української споживача. Дорого продаватиметься і зелень", - зазначає експерт Світового банку Оксана Руженкова.