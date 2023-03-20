Какие продукты стоит покупать уже сейчас: к Пасхе они могут подорожать

Какие продукты более популярны перед Пасхой

Самый популярный продукт накануне Пасхи, это конечно же яйца. Кроме крашанок и писанок в пасхальную корзину, яйца также входят в рецепты традиционной праздничной выпечки, салаты. Поэтому накануне праздников яйца стараются покупать сразу лотками - по 30 штук.

Пасха в этом году будет ранняя - 16 апреля, а значит на столах украинцев свежих сезонных овощей, фруктов и зелени будет немного. В апреле эти продукты чаще всего есть в продаже только парниковые и цены на них кусаются уже давно.

Еще один пункт из списка праздничных продуктов - это мясное. На стол ставят обычно колбасы, в том числе и домашнего производства, запекают мясо, делают холодец.

Кроме того, используется мука для выпечки, сахар, сливочное масло или маргарин, творог, различные посыпки и украшения. А эти продукты в цене растут немного медленнее, чем остальные.

Какой прогноз о подорожании дают эксперты

По данным Госстата, с начала 2023 года больше всего подорожали овощи - на 21,2%. Цена на лук взлетела до 42,31 грн за кг, на морковь - до 28,80 грн, на капусту - 13,87 грн.

Средняя цена на птицу составляет - 85 грн за килограмм, за килограмм свинины просят уже 166 грн, говядины - более 200 гривен.

Десяток яиц в феврале стоил около 60 гривен, на рынке - до 70 гривен.

"Как правило, к Пасхе, в первую очередь, дорожают мясо и яйца. Но в этом году рост будет небольшим, поскольку цены и без того высокие. Поднять еще выше сложно - просто перестанут покупать. К тому же украинцы вряд ли в этом году будут активно праздновать Пасху. Так что если рост цен и будет, то не более чем на 10-15 %", - такой прогноз дал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко для "КП в Украине".

Экономист Андрей Мартынюк считает, что цены пойдут вверх не только из-за Пасхи, а и в связи с началом сезона. Овощи, фрукты, крупы и хлеб будут дорожать, пока на рынок не придут отечественные продукты нового сезона. И он также прогнозирует повышение цен на 15-20%.

А вот цены на яйца перед Пасхой, по мнению эксперта, могут подорожать на 5%.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что перед праздниками на 10-15% может подорожать мука, на 7-10% поднимется цена на молочные продукты. Также ожидается повышение цен на овощи и фрукты.

"Потребители присвистнут от стоимости лука: 60 грн/кг - это не предел. И в сезоне-2023 даже при расширении площадей под лук низких цен ждать не приходится: на 10% подорожали семена, которые в структуре себестоимости продукта занимают около 30%, в разы выросли цены на удобрения, существенно подорожало орошение.

До урожая ранней моркови еще далеко, так что продукция прошлого года еще подорожает. Дело в том, что и лук, и морковь на рынке сейчас преимущественно импортные, а европейские закрома не учитывали появление на балансе украинского потребителя. Дорого будет продаваться и зелень", - отмечает эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова.