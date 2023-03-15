Овочі подорожчали, гречка подешевшала: як змінилися ціни на продукти за останній місяць
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у лютому 2023 року. Подорожчали овочі, але подешевшали крупи та яйця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, порівняно із січнем, цибуля подорожчала на 31,9% до 42,3 гривень за кілограм, морква подорожчала на 17,8% до 28,8 гривень за кілограм.
Окрім того, яблука подорожчали на 5,0% до 16,5 гривень за кілограм.
Водночас гречана крупа подешевшала на 4,6% до 65,7 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.
Яйця подешевшали на 1,9% до 62,0 гривень за десяток.
Зазначимо, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.
Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор , гречана крупа, яйця, олія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.