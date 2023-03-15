Овочі подорожчали, гречка подешевшала: як змінилися ціни на продукти за останній місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у лютому 2023 року. Подорожчали овочі, але подешевшали крупи та яйця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, порівняно із січнем, цибуля подорожчала на 31,9% до 42,3 гривень за кілограм, морква подорожчала на 17,8% до 28,8 гривень за кілограм.

Окрім того, яблука подорожчали на 5,0% до 16,5 гривень за кілограм.

Водночас гречана крупа подешевшала на 4,6% до 65,7 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Яйця подешевшали на 1,9% до 62,0 гривень за десяток.