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Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало за останній рік

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Україна, П'ятниця 10 березня 2023 15:46
Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало за останній рік Фото: продукти подорожчали більш як на 30% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 31,5%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 24,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали яйця - на 80,3%, фрукти - на 74,9%, риба та рибопродукти - на 44,1%, овочі - на 36,2%, цукор - на 32,5%. %, хліб та хлібопродукти 26,0%, макаронні вироби - на 25,8%.

Окрім того, олія подорожчала на 24,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 23,2% сир та м'який сир - на 23,0%, хліб - на 19,3%, молоко на 17,4%, соняшникова олія - на 14 1%.

Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало за останній рік

Нагадаємо, середні ціни на продукти харчування у грудні 2022 року, порівняно з груднем 2021 року, зросли на 34,4%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 26,6%.

Споживчі ціни в Україні в лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 24,9%.

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