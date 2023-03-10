Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало за останній рік

Середні ціни на продукти харчування в лютому 2023 року, порівняно з лютим минулого року, зросли на 31,5%. Це вище за загальну інфляцію, яка склала 24,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали яйця - на 80,3%, фрукти - на 74,9%, риба та рибопродукти - на 44,1%, овочі - на 36,2%, цукор - на 32,5%. %, хліб та хлібопродукти 26,0%, макаронні вироби - на 25,8%.

Окрім того, олія подорожчала на 24,0%, м'ясо та м'ясопродукти - на 23,2% сир та м'який сир - на 23,0%, хліб - на 19,3%, молоко на 17,4%, соняшникова олія - на 14 1%.