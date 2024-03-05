Які продукти покращать стан здоров'я при менопаузі та приведуть гормони до ладу

У кожної жінки рано чи пізно починаються гормональні коливання, а слідом за ними – менопауза. При цьому організму не вистачає деяких гормонів, і правильне харчування має дуже велике значення.

Які продукти потрібно їсти обов'язково під час менопаузи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

Яких гормонів зазвичай не вистачає

Перший гормон, брак якого дуже гостро відчувається – це прогестерон. Він не міститься безпосередньо у продуктах харчування, а виробляється в організмі.

Є продукти, які містять певні поживні речовини, які можуть підтримувати вироблення прогестерону в організмі. До них відносяться продукти з високим вмістом вітаміну В6, цинку та магнію.

Якщо у вас є гормональні проблеми, то варто обговорити їх з лікарем, оскільки, крім збалансованої дієти, вам можуть знадобитися додаткові препарати.

Які продукти варто включити до раціону

Сочевиця

Сочевиця природно багата на вітамін Е, який захищає клітини. Ідеальний антивіковий засіб. Вони також містять багато мінералів, таких як калій, кальцій, магній та залізо.

І не тільки це: сочевиця також може компенсувати дефіцит прогестерону в період менопаузи, після припинення прийому таблеток або планування сім'ї, оскільки містять природний прогестерон.

Вітексберрі

Хоча вітекс не є продуктом харчування у класичному розумінні, лікарська рослина може забезпечити чудове полегшення симптомів менопаузи, спричинених дефіцитом прогестерону, оскільки збільшує синтез гормону жовтого тіла.

Ви можете приймати Вітекс у вигляді чаю, таблеток або крапель. Крім того, рослина також допомагає полегшити передменструальний синдром (ПМС).

Ямс

Звичайно, ямс не повинен бути виключений зі списку продуктів, які можуть компенсувати дефіцит прогестерону під час менопаузи або спробувати завести дітей. Гормон діосгенін, що міститься у рослині, особливо схожий на гормон жовтого тіла людини прогестерон.

Як харчова добавка корінь батату допомагає під час менопаузи, особливо проти припливів жару, пітливості та занепокоєння.

Гречка

Маленькі гранули можуть допомогти компенсувати нестачу прогестерону під час менопаузи. І навіть більше. Тому що гречка підвищує еластичність вен та захищає судини.

Якщо ви страждаєте на судинні захворювання, такі як хронічна венозна недостатність, вам також слід частіше вживати гречку в період клімаксу. Натуральний продукт також захищає від кальцифікації судин.

Вівсянка

Як і гречка, вівсянка також допоможе компенсувати дефіцит прогестерону. Але є ще більше причин, через які обов'язково варто їсти вівсянку частіше, незалежно від клімаксу чи вагітності.

Наприклад, дрібні пластівці можуть сприяти здоров'ю шкіри та позитивно впливати на кишкову флору. Тож приводів розпочати свій день зі смачної каші достатньо.

Шоколад

Увага любителям шоколаду! У нас є чудові новини. Під час менопаузи або під час вагітності ви можете використовувати шоколад для боротьби з дефіцитом прогестерону.

Але будьте обережні! Це не дає права їсти шоколад у великих кількостях. Якщо ви хочете зробити щось хороше для себе, краще вибрати темний шоколад. Тому що він також багатий на антиоксиданти та містить менше цукру.

Арахісове масло

Ви шанувальник арахісової олії? Арахіс багатий на прогестерон і може позитивно впливати на дефіцит гормону жовтого тіла. І, звичайно ж, не слід нехтувати білком, що міститься в ньому, а також мінералами та вітамінами.

Однак, якщо йдеться про цілі горіхи, слід стежити за тим, щоб вони не були солоними. Сіль у великих кількостях лише виводить з організму непотрібну рідину.

Можливі симптоми дефіциту прогестерону

Дефіцит прогестерону може виявлятись по-різному. Найбільш поширені симптоми дефіциту прогестерону включають:

Порушення циклу. Нерегулярні менструації, подовження чи скорочення тривалості циклу, і навіть відсутність чи дуже легкі кровотечі може бути ознаками дефіциту прогестерону.

Симптоми ПМС: жінки з дефіцитом прогестерону можуть відчувати підвищені перепади настрою, дратівливість, нервозність, стомлюваність, проблеми зі сном, болючість грудей, головний біль та затримку рідини перед менструацією.

Безпліддя. Дефіцит прогестерону може ускладнити зачаття та збереження вагітності, а також призвести до безпліддя.

Перепади настрою. Дефіцит прогестерону може призвести до емоційної нестабільності, депресії, тривоги та дратівливої поведінки.

Збільшення ваги. Дефіцит прогестерону може вплинути на обмін речовин та сприяти збільшенню ваги.

Порушення сну. Прогестерон має заспокійливу та розслаблюючу дію, а дефіцит цього гормону може спричинити порушення сну, такі як безсоння та неспокійний сон.

Важливо звернутися до лікаря, якщо симптоми дефіциту прогестерону зберігаються або повторюються, щоб поставити точний діагноз та обговорити відповідні варіанти лікування.