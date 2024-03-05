Какие продукты улучшат состояние здоровья при менопаузе и приведут гормоны в порядок

У каждой женщины рано или поздно начинаются гормональные колебания, а следом за ними - менопауза. При этом организму не хватает некоторых гормонов и правильное питание имеет очень большое значение.

Какие продукты нужно есть обязательно во время менопаузы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Fit for fun.

Каких гормонов обычно не хватает

Первый гормон, нехватка которого очень остро ощущается - это прогестерон. Он не содержится непосредственно в продуктах питания, а вырабатывается в организме.

Есть продукты, которые содержат определенные питательные вещества, которые могут поддерживать выработку прогестерона в организме. К ним относятся продукты с высоким содержанием витамина В6, цинка и магния.

Если у вас есть гормональные проблемы, то стоит обсудить их с врачом, так как кроме сбалансированной диеты вам могут понадобиться дополнительные препараты.

Какие продукты стоит включить в рацион

Чечевица

Чечевица естественно богата витамином Е, который защищает клетки. Идеальное антивозрастное средство. Они также содержат много минералов, таких как калий, кальций, магний и железо.

И не только это: чечевица также может компенсировать дефицит прогестерона в период менопаузы, после прекращения приема таблеток или при планировании семьи, поскольку содержат природный прогестерон.

Витексберри

Хотя витекс не является продуктом питания в классическом понимании, лекарственное растение может обеспечить превосходное облегчение симптомов менопаузы, вызванных дефицитом прогестерона, поскольку увеличивает синтез гормона желтого тела.

Вы можете принимать витекс в виде чая, таблеток или капель. Помимо прочего, растение также помогает облегчить предменструальный синдром (ПМС).

Ямс

Конечно, ямс не должен быть исключен из списка продуктов, которые могут компенсировать дефицит прогестерона во время менопаузы или при попытке завести детей. Гормон диосгенин, содержащийся в растении, особенно похож на гормон желтого тела человека прогестерон.

В качестве пищевой добавки корень батата помогает во время менопаузы, особенно против приливов жара, потливости и беспокойства.

Гречка

Маленькие гранулы могут помочь компенсировать недостаток прогестерона во время менопаузы. И даже больше. Потому что гречка повышает эластичность вен и защищает сосуды.

Если вы страдаете сосудистыми заболеваниями, такими как хроническая венозная недостаточность, вам также следует чаще употреблять гречку в период климакса. Натуральный продукт также защищает от кальцификации сосудов.

Овсянка

Как и гречка, овсянка также может помочь компенсировать дефицит прогестерона. Но есть еще больше причин, по которым обязательно стоит есть овсянку чаще, независимо от климакса или беременности.

Например, мелкие хлопья могут способствовать здоровью кожи и положительно влиять на кишечную флору. Так что поводов начать свой день со вкусной каши достаточно.

Шоколад

Внимание любителям шоколада! У нас есть отличные новости. Во время менопаузы или во время беременности вы также можете использовать шоколад для борьбы с дефицитом прогестерона.

Но будьте осторожны! Это не дает права есть шоколад в больших количествах. Если вы хотите сделать что-то хорошее для себя, лучше всего выбрать темный шоколад. Потому что он также богат антиоксидантами и содержит меньше сахара.

Арахисовое масло

Вы поклонник арахисового масла? Арахис богат прогестероном и может положительно влиять на дефицит гормона желтого тела. И, конечно же, не следует пренебрегать содержащимся в нем белком, а также минералами и витаминами.

Однако, если речь идет о целых орехах, следует следить за тем, чтобы они не были солеными. Соль в больших количествах лишь выводит из организма ненужную жидкость.

Возможные симптомы дефицита прогестерона

Дефицит прогестерона может проявляться по-разному. Наиболее распространенные симптомы дефицита прогестерона включают в себя:

Нарушения цикла. Нерегулярные менструации, удлинение или сокращение продолжительности цикла, а также отсутствие или очень легкие кровотечения могут быть признаками дефицита прогестерона.

Симптомы ПМС: женщины с дефицитом прогестерона могут испытывать повышенные перепады настроения, раздражительность, нервозность, утомляемость, проблемы со сном, болезненность груди, головные боли и задержку жидкости перед менструацией.

Бесплодие. Дефицит прогестерона может затруднить зачатие и сохранение беременности, а также привести к бесплодию.

Перепады настроения. Дефицит прогестерона может привести к эмоциональной нестабильности, депрессии, тревоге и раздражительному поведению.

Увеличение веса. Дефицит прогестерона может повлиять на обмен веществ и способствовать увеличению веса.

Нарушения сна. Прогестерон оказывает успокаивающее и расслабляющее действие, а дефицит этого гормона может вызвать нарушения сна, такие как бессонница и беспокойный сон.

Важно обратиться к врачу, если симптомы дефицита прогестерона сохраняются или повторяются, чтобы поставить точный диагноз и обсудить соответствующие варианты лечения.