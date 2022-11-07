Які продукти подешевшали в Україні: можна зробити запаси на зиму

Що подешевшало на початку листопада

За даними порталу Minfin, на початку листопада в українських супермаркетах знизилися ціни на деякі позиції круп.

Зокрема подешевшала гречка, зараз вона коштує в середньому 78 гривень за кілограм. Однак ця ціна все одно залишається набагато вищою, ніж була до війни – близько 50-52 гривень за кілограм.

Незначно опустилися ціни на цукор, лише на кілька копійок і зараз у супермаркетах кілограм коштує від 34 до 35 гривень за кілограм. До війни кілограм цукру коштував від 25 до 27 гривень за кілограм.

Подешевшало трохи м'ясо: курячі стегна впали у ціні зі 101,88 гривні за кілограм до 97,45 гривні за кілограм. Свинина знизилася у ціні з 213,65 гривні за кілограм до 207,35 гривні за кілограм.

Змінилися ціни на овочі. Болгарський перець подешевшав із 152,80 гривні за кілограм до 145,93 гривні за кілограм. Рожеві помідори опустилися в середньому на 2 гривні, і зараз кілограм коштує 91,45 гривні за кілограм.

Кілограм печериць опустився з 94,78 до 84,56 гривні за кілограм. На кілька копійок опустилися ціни на рис та пшоно. Також подешевшало борошно.

А що із борщовим набором?

За даними East Fruit, усі продукти, які входять до борщового набору, опустилися в ціні за останній місяць.

Картопля подешевшала з 6 гривень до 4-5 гривень за кілограм.

Капуста опустилася з 7-9 гривень до 6-8 гривень за кілограм.

Буряк із 8-9 гривень опустився в ціні до 6-8 гривень за кілограм.

Морква з 16–17 гривень подешевшала до 13–17 гривень.

При цьому цибуля подорожчала – з 20-26 гривень до 23-26 гривень за кілограм, а помідори збільшились у ціні з 30-60 гривень до 40-60 гривень. Також подорожчало сало – з 319 гривень до 322 гривень за кілограм.