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Після ракетного обстрілу українці стали частіше купувати три продукти: які саме

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Субота 05 листопада 2022 10:27
Після ракетного обстрілу українці стали частіше купувати три продукти: які саме Фото: Українці стали більше купувати хліб, молоко та олію (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Після масового ракетного обстрілу Росії по Україні серед жителів нашої країни зріс попит на деякі продукти харчування.

На які саме розповів операційний директор Novus Олексій Панасенко в ефірі "5 каналу".

Які продукти почали купувати українці

За словами експерта, після масованих ракетних атак спостерігається значне підвищення попиту товари щоденного споживання. Так, люди стали більше купувати хліба, молока та олії.

"Я можу запевнити, що взагалі українцям немає причин хвилюватися. У нас в наявності достатньо товару тривалого зберігання і добре відпрацьовані ланцюги поставки швидкопсувних товарів. Наша мережа намагається тримати ціни на доступному для покупців рівні. значення з низьким цінником", – зазначає фахівець.

Також, за словами Олексія Панасенка, частка імпортного товару у супермаркетах значно зросла через тимчасову втрату регіонів, де вироблялася велика кількість продукції.

Зазначимо, що навіть після постійних відключень світла практично у всіх регіонах країни українці не зменшили споживання продуктів харчування.

Як ми раніше писали, стало відомо, коли в Україні подешевшають яйця.

Також читайте, які продукти утилізувати після відключення холодильника.

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