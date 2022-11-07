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Какие продукты подешевели в Украине: можно сделать запасы на зиму

Какие продукты в Украине подешевели (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Цены на продукты в Украине за последний месяц начали снижаться. Это связано с сезонностью и новым урожаем, а также насыщенностью рынка по отдельным позициям.

Что именно снизилось в цене за последний месяц - читайте в материале ниже.

Что подешевело в начале ноября

По данным портала Minfin, в начале ноября в украинских супермаркетах снизились цены на некоторые позиции круп.

В частности, подешевела гречка, сейчас она стоит в среднем 78 гривен за килограмм. Однако эта цена все равно остается намного выше, чем была до войны - около 50-52 гривен за килограмм.

Незначительно опустились цены на сахар, всего на несколько копеек и сейчас в супермаркетах килограмм стоит от 34 до 35 гривен за килограмм. До войны килограмм сахара стоил от 25 до 27 гривен за килограмм.

Подешевело немного мясо: куриные бедра упали в цене с 101,88 гривен за килограмм до 97,45 гривны за килограмм. Свинина снизилась в цене с 213,65 гривны за килограмм до 207,35 гривен за килограмм.

Изменились цены и на овощи. Болгарский перец подешевел с 152,80 гривны за килограмм до 145,93 гривны за килограмм. Розовые помидоры опустились в среднем на 2 гривны и сейчас килограмм стоит 91,45 гривны за килограмм.

Килограмм шампиньонов опустился с 94,78 до 84,56 гривны за килограмм. На несколько копеек опустились цены на рис и пшено. Также подешевела мука.

А что с борщовым набором?

По данным East Fruit, все продукты, которые входят в борщовый набор, опустились в цене за последний месяц.

Картофель подешевел с 6 гривен до 4-5 гривен за килограмм.

Капуста опустилась с 7-9 гривен до 6-8 гривен за килограмм.

Свекла с 8-9 гривен опустилась в цене до 6-8 гривен за килограмм.

Морковь с 16-17 гривен подешевела до 13-17 гривен.

При этом лук подорожал - с 20-26 гривен до 23-26 гривен за килограмм, а помидоры увеличились в цене с 30-60 гривен до 40-60 гривен. Также подорожало сало - с 319 гривен до 322 гривен за килограмм.

Кстати, ранее мы писали о том, какие продукты украинцы стали чаще покупать после ракетных обстрелов.

А еще рассказывали о том, что в Киеве обнаружили яйца по 280 гривен за десяток.

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Цены на продукты