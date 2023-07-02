Які проблеми з паспортом не дозволять вам виїхати за кордон: що треба знати, аби не плакати

Пошкоджений документ

Строк дії закордонного паспорту - 10 років. Звісно, за цей період паспорт може трохи потріпатися. Невеликі потертості проблемою не стануть, а ось нечитабельність головних сторінок створить вам суттєві проблеми.

Також можуть бути проблеми, якщо у паспорті вирвана сторінка, він розмальований, сторінки порізані.

Ваш паспорт побував у воді

Від таких ситуацій, на жаль, ніхто не застрахований. Якщо ви вилили на документ каву, чай, сік чи інші напої - до вас можуть виникнути питання на кордоні.

Якщо ви випрали паспорт випадково або потрапили з ним під зливу - перевірте пошкодження, сторінки можуть бути знебарвленими. Якщо постраждали тільки краї сторінок, то проблем бути не повинно.

Оновлення особистих даних

Наприклад, ви змінили прізвище після одруження. Термін дії вашого закордонного паспорта у такому випадку - лише 1 місяць. За цей час вам варто подати на заміну документа.

Будьте уважні та перевіряйте, чи не забронювали ви квитки на літак за старими даними.

Недостатньо сторінок

Слідкуйте за станом свого паспорту і тримайте щонайменше дві вільні сторінки для штампів та віз. Існують країни, де штампи дуже великі й потребують цілого листа. На кордоні штамп можуть поставити як на вільному місці на розпочатій сторінці, а можуть і на новій.

Невідповідність фото

У вас на фото дуже багато макіяжу, ви змінили зовнішність - кардинально помалювалися чи підстриглися, зробили пластичну операцію, то краще фото змінити. Робиться це швидко, а проблем на кордоні не виникне.

Закінчується термін документа

Дуже важливий нюанс - якщо ваша подорож запланована на червень, то дія вашого паспорту має закінчуватися не раніше, ніж у вересні. Тобто, він має бути дійсними не менше трьох місяців після дат, на які ви плануєте подорож.

Тому варто перевіряти строк дії вашого паспорту і завчасно його оновлювати. Тобто, якщо ваші 10 років з моменту оформлення документа спливають через півроку - вже можна подавати на новий.