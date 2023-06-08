Де можна оформити паспорти за кордоном: усі офіси ДП "Документ"

Українські біженці за кордоном стикаються із проблемою отримання українських паспортів чи обміном документів, які втратили чинність. Щоб полегшити оформлення нових документів громадянам, вже у 6 країнах запрацювали пункти ДП "Документ".

Офіси паспортного сервісу доступні в 11 містах за кордоном. TRAVEL РБК-Україна розповідає, де вони знаходяться та які послуги надають.

Які документи можна оформити в паспортному сервісі за кордоном

Українці можуть звернутися в будь-який паспортний сервіс ДП "Документ" за кордоном, щоб отримати такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін водійського посвідчення (недоступно поки в Мадриді).

Фото: Оформлення документів за кордоном (gettyimages.com)

У яких містах працюють пункти ДП "Документ"

Оформлення паспортних документів для громадян України доступне у 6 країнах: Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині. Звертатися можна за адресами:

Прага (Чехія) – Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto, Praha 1 (майданчик за ТЦ Котва);

Братислава (Словаччина) – Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava (територія автовокзалу, -1 поверх);

Варшава (Польща) – Jerozolimskie 179, 2 поверх у ТЦ "Blue City";

Гданськ (Польща) – Chelm. Shopping center, вул. Cienista 30, 80-046.

Краків (Польща) – Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31-154;

Вроцлав (Польща) – Marino Shopping Center, Paprotna 7, 51-117;

Берлін (Німеччина) – Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, 2 поверх;

Кельн (Німеччина) – Breslauer Platz, Köln, 50668.

Мадрид (Іспанія) – C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid;

Валенсія (Іспанія) – Estación del Nord, станція метро Xàtiva, Valencia, 46007.

Стамбул (Туреччина) – Лондонське шосе Е-5, Карайолу, паркінг біля ТЦ "Аеропорт" (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul.

Графік роботи, умови запису та обслуговування слід перевіряти на сайті паспортного сервісу, а також на сторінках у соцмережах виїзних чи стаціонарних офісів.

Нагадаємо, ми писали, що робити при втраті паспорта за кордоном.

Раніше українка розповіла РБК-Україна, з чим стикаються наші громадяни у паспортному сервісі в Празі.

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