Як оформити закордонний паспорт дитині, яка народилася не в Україні: інструкція
Громадяни України, в яких дитина народилася за кордоном, можуть оформити їй закордонний паспорт без повернення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Чи обов’язкова присутність дитини?
Присутність дитини не обов’язкова. Але в такому разі необхідно мати з собою фото дитини розміром 10х15 см для внесення відцифрованого образу обличчя.
Якщо у дитини іноземне свідоцтво про народження?
Необхідно зробити офіційний переклад і завірити його нотаріально. Також для легалізації свідоцтво може потребувати проставлення апостиля.
Що робити, якщо паспорт матері протерміновано або не вклеєна фотокартка?
Можна одночасно оформити ID-картку матері та закордонний паспорт дитині. Для цього за кордоном потрібно звертатися саме до центрів "Паспортний сервіс".
Якщо батько дитини - іноземець?
Необхідно звернутися до ЗДУ для отримання довідки про реєстрацію особи громадянином України. Термін оформлення - 3 місяці. З цією довідкою оформити паспорт можна і в ЗДУ, і в центрах "Паспортний сервіс".
Яка вартість оформлення?
Вартість дитячого закордонного паспорта така сама, як і дорослого. У підрозділах Міграційної служби це 856 гривень або 1496 гривень (залежно від терміновості). Центри "Паспортний сервіс" додатково стягують збір за сервісні послуги підприємства, який різниться залежно від країни.
Де є паспортні серрвіси
Обміняти та оформити паспорти, а також обміняти водійські посвідчення можна у:
- Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав);
- Туреччині (Стамбул);
- Словаччині (Братислава);
- Чехії (Прага);
- Німеччині (Берлін);
- Іспанії (Мадрід).
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