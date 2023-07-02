Какие проблемы с паспортом не позволят вам выехать за границу: что нужно знать, чтобы не плакать

Поврежденный документ

Срок действия загранпаспорта – 10 лет. Конечно, за этот период паспорт может немного потрепаться. Небольшие потертости проблемой не станут, а вот не читабельность главных страниц создаст вам существенные проблемы.

Также могут быть проблемы, если в паспорте вырвана страница, он разрисован, страницы изрезаны.

Ваш паспорт побывал в воде

От таких ситуаций, к сожалению, никто не застрахован. Если вы вылили на документ кофе, чай, сок или другие напитки – к вам могут возникнуть вопросы на границе.

Если вы постирали паспорт случайно или попали с ним под ливень – проверьте повреждения, страницы могут быть обесцвечены. Если пострадали только края страниц, то проблем быть не должно.

Обновление личных данных

Например, вы сменили фамилию после женитьбы. Срок действия вашего загранпаспорта в таком случае – всего 1 месяц. За это время вам следует подать на замену документа.

Будьте внимательны и проверяйте, не забронировали ли вы билеты на самолет по старым данным.

Недостаточно страниц

Следите за состоянием своего паспорта и держите не менее двух свободных страниц для штампов и виз. Существуют страны, где штампы очень велики и нуждаются в целом письме. На границе штамп могут поставить как на свободном месте на начатой странице, а могут и на новой.

Несоответствие фото

У вас на фото очень много макияжа, вы изменили внешность – кардинально покрасились или подстриглись, сделали пластическую операцию, то лучше фото изменить. Делается это быстро, а проблем на границе не возникнет.

Истекает срок документа

Очень важный нюанс – если ваше путешествие запланировано на июнь, то действие вашего паспорта должно заканчиваться не раньше, чем в сентябре. То есть, он должен быть действителен не менее трех месяцев после дат, на которые вы планируете путешествие.

Поэтому следует проверять срок действия вашего паспорта и заранее его обновлять. То есть, если ваши 10 лет с момента оформления документа истекают через полгода – уже можно подавать на новый.